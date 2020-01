Antek Szydłowski Fot. Katarzyna Hołuj

Jednym z bohaterów sobotnich przesłuchań do trzeciej edycji "The Voice Kids", popularnego, muzycznego talent show był 14-letni Antek Szydłowski z Myślenic. Jego wykonanie utworu "Hello" z repertuaru Adele zachwyciło jurorów do tego stopnia, że wszyscy odwrócili fotele.