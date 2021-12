Gdzie na spacer do 19 km od Myślenic. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 25 - 26 grudnia?

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na uroczą trasę na spacer z Myślenic? Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Na weekend 25 - 26 grudnia przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mają różny dystans, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 19 km od Myślenic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe niedaleko Myślenic warto sprawdzić w weekend 25 - 26 grudnia.

Trasy spacerowe z Myślenic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 19 km od Myślenic, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Myślenicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 grudnia w Myślenicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%. 🌳 Trasa spacerowa: Trasa Półmaratonu Mustanga Stopień trudności: 2

Dystans: 21,75 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 480 m

Suma podejść: 845 m

Suma zejść: 826 m Trasę dla spacerowiczów z Myślenic poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Start biegu znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Kamiennikiem” w Porębie k/Myślenic. Zaczynamy w dół drogą asfaltową. Koło kościoła w Porębie skręcamy w lewo. Po ok. 500 m przebiegamy przez mostek i zaczynamy biec w górę drogą asfaltową, która następnie odbija w prawo, a nawierzchnia zmienia się w płyty betonowe, które dość szybko się kończą i wbiegamy w las.

Leśną dróżką dobiegamy do czerwonego szlaku i kierując się w lewo, biegniemy na Kudłacze przez ok 4 km, gdzie znajdować się będzie 1. punkt odżywczy. Kontynuując bieg czerwonym szlakiem (tu wszystkie szlaki na chwile się łączą) w górę, przechodzimy na szlak czarny i biegniemy aż do tabliczki z rysunkiem konia, gdzie odbijamy w prawo w leśną dróżkę. Po tym prostym odcinku skręcamy w prawo zbiegając w dół, by dobiec do kapliczki koło której skręcamy w lewo. Trasa wije się raz w dół raz w górę urozmaicając bieg. Dobiegamy do 2. punktu odżywczego (ok. 10 km trasy) i stamtąd szeroką ubitą kamienistą drogą biegniemy w lewo w górę, aż do szlaku żółtego, który odbija w lewo.