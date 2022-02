Gdzie na spacer do 19 km od Myślenic. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 19 - 20 lutego?

Spacerem w okolicy Myślenic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 19 km od Myślenic, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 19 lutego w Myślenicach. W niedzielę 20 lutego w Myślenicach. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Dobczyce

Stopień trudności: 1

Dystans: 2,39 km

Czas trwania spaceru: 54 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 80 m

Suma zejść: 81 m

AirWrona poleca trasę spacerowiczom z Myślenic

Walentynki, piękna pogoda i wolna niedziela. Pomysł na wycieczkę - Dobczyce. Małe miasteczko położone 20km na południe od Krakowa swoją historią sięgającą XIII w. zachęciło do odwiedzin. Pierwszą informacją, która można znaleźć na temat Dobczyc jest to, że znajduje się tam zamek. Po dalszej analizie okolicy okazało się, że nie tylko twierdza jest tam obiektem wartym zobaczenia, ale po kolei...