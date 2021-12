Grudzień 2021 w Myślenicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Myślenicki szpital zmaga się z czwartą falą pandemii. Liczba pacjentów rośnie lawinowo, a zdecydowana większość wszystkich przyjmowanych to osoby niezaszczepione. Oni też przechodzą zakażenie najciężej. Dlatego dyrektor placówki apeluje o szczepienie się, a do wszystkich o bezwzględne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego i noszenie maseczek.

Prasówka grudzień Myślenice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Myślenic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wczesnym przedpołudniem w środę (17 listopada) w Myślenicach doszło do kolizji dwóch samochodów. Zdarzyło się to w miejscu, gdzie do podobnych zdarzeń dochodzi regularnie, czyli pod estakadą, po której przebiega droga krajowa nr 7 (zakopianka). Pod nią w miejscu, gdzie znajduje się skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, gdzie krzyżują się zjazdy z zakopianki z ulicą Słowackiego. To właśnie tam dochodzi do stłuczek. W środowej na szczęście obyło się bez poszkodowanych. Na miejscu interweniowały policja i JRG Myślenice.