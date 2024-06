Miał być zysk finansowy, a stracił 180 tysięcy zł. Nowa metoda oszustwa na doradcę finansowego

- Mieszkaniec powiatu myślenickiego kilka miesięcy wcześniej szukał sposobu na zainwestowanie swoich oszczędności. Sam natrafił na stronę internetową z ciekawą ofertą inwestycyjną. Platforma miała w szybki i łatwy sposób pomnożyć jego pieniądze. Tuż po tym jak wypełnił kwestionariusz kontaktowy, zadzwonił do niego rzekomy konsultant, który nakłonił go do założenia konta na podanej przez niego stronie. Fałszywy doradca finansowy przeprowadził poszkodowanego przez cały proces zakładania wirtualnego portfela inwestycyjnego i następnie przez około dwa miesiące nakłaniał mężczyznę do dalszych inwestycji - informuje policja.