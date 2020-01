Pogoda tygodniowa w Myślenicach. Lokalna prognoza pogody od (niedzieli) do soboty

Pogodę na tydzień dla Myślenic możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej pogody spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od niedzieli, 19.01 do soboty 25.01). Czy pogoda w na najbliższe 7 dni zapowiada sie słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w najbliższym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę na tydzień dla Myślenic.

Pogoda na tydzień w Myślenicach: niedziela, 19.01 Za dnia w Myślenicach słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Myślenicach wynosić będzie 60%. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Myślenic, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 7 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Myślenicach w niedzielę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Myślenic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 19.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 7 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Myślenicach: poniedziałek, 20.01 Za dnia w Myślenicach słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu -4°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Myślenicach w poniedziałek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Myślenic, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 6 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Myślenicach w poniedziałek:

pochmurnie. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -5 do -3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Myślenic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 20.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 6 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Myślenicach: wtorek, 21.01 W ciągu dnia we wtorek w Myślenicach w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 3°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu -3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Myślenicach wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Myślenic, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Myślenicach we wtorek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -4 do -2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Myślenic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 21.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.8

Pogoda na tydzień w Myślenicach: środa, 22.01 Za dnia w Myślenicach słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Myślenicach wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Myślenic, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 19 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Myślenicach w środę:

przewaga chmur. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -3 do -1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Myślenic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 22.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Myślenicach: czwartek, 23.01 Za dnia w Myślenicach słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do -5°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Myślenicach wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Myślenic, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Myślenicach w czwartek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -6 do -4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Myślenic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 23.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -5°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Myślenicach: piątek, 24.01 W ciągu dnia w piątek w Myślenicach w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 3°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Myślenicach wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Myślenic, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -8°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Myślenicach w piątek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -5 do -3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Myślenic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 24.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.9

Pogoda na tydzień w Myślenicach: sobota, 25.01 Za dnia w Myślenicach słupki rtęci powinny pokazać 5°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Myślenicach w sobotę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Myślenic, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Myślenicach w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -3 do -1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Myślenic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 25.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.9

