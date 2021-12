Pogoda w Myślenicach we wtorek, 21.12. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Myślenic

Pogoda na jutro (wtorek, 21.12) dla Myślenic

Prognozowana na jutro temperatura to -2°C w najcieplejszym momencie dnia. Jutro w nocy możemy spodziewać sie temperatur rzędu -6°C. Opady śniegu pojawią się we wtorek na 60 %. Zgodnie z prognozą pogody, ma spaść od 0.0 do 0 cm śniegu. Jeśli mieszkasz w domu, może być konieczne odśnieżenie chodnika.