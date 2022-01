Prasówka Myślenice 10.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Stacje narciarskie w Myślenicach i Harbutowicach po krótkiej przerwie spowodowanej odwilżą w weekend otwarły się i zapraszają narciarzy i snowboardzistów do szusowania z Chełmu (Myślenice) i Szklanej Góry (Harbutowice). W Myślenicach czynna jest nieco ponad kilometrowej długości trasa z homologacją FIS. Szklana Góra oferuje drugi co do długości stok w powiecie myślenickim. Trasa tam ma 950 m długości.