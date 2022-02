Prasówka Myślenice 1.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Małgorzata Zajączkowska to jedna z tych aktorek, którym upływający czas wybitnie służy. Jej głos kojarzy szczególnie młodsza widownia - usłyszeć możemy ją między innymi w filmach o Harrym Potterze i Shreku. W ostatni dzień stycznia wypadają jej urodziny. Małgorzata Zajączkowska w wieku 66 lat wciąż zachwyca urodą! Co słychać u aktorki, której filmografia obejmuje ponad 60 pozycji?

Blada cera, wysypka czy trądzik to nie tylko defekty kosmetyczne, ale też oznaki wielu chorób. W takim przypadku nie wystarczą kremy, ani zabiegi kosmetyczne stosowane na twarz i ciało. Przyczyna tkwi głębiej. Skóra dużo mówi o twoim zdrowiu. Po jej wyglądzie można rozpoznać pierwsze symptomy poważnych chorób wątroby, nerek czy serca. Warto więc dobrze się jej przyjrzeć! Sprawdź, jakie choroby widać na twojej skórze.

Właśnie mijają dwa lata odkąd w Myślenicach zaczął funkcjonować Dzienny Dom Senior+. Średnio rocznie korzysta z niego ok. 60 osób, a z myślą o tych seniorach, którzy z jakiś względów nie chcą albo nie mogą tego robić, Centrum Aktywności Lokalnej w Myślenicach organizuje wolontariat senioralny. Wszystko po to, aby nie czuli się samotni.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4GB/64GB WiFi Szary (ZA5T0270PL)

Prasówka 1.02 Myślenice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prace ogrodowe w lutym: O czym należy pamiętać? Ten miesiąc tradycyjnie bywa jednym z bardziej mroźnych. Jednak, jeśli chodzi o prace w ogrodzie, to możemy już poczuć przedsmak wiosny i zajęć z nią związanych. Wbrew pozorom, w lutym jest sporo do zrobienia nie tylko na zewnątrz, ale też w domu. Trzeba zadbać o kwiaty doniczkowe, można też już ruszyć z produkcją rozsad. Podpowiadamy, co trzeba zrobić w lutym w ogrodzie i jak zadbać o rośliny doniczkowe. Te porady sprawią, że wraz z nadejściem ciepłych dni będziesz się cieszyć zieloną oazą.