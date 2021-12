Prasówka Myślenice 11.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z piątku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.12, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Myślenice. W sobotę bez biletu do Krakowa? Trzeba tylko okazać dowód rejestracyjny ”?

Prasówka Myślenice 11.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Myślenice. W sobotę bez biletu do Krakowa? Trzeba tylko okazać dowód rejestracyjny Spółka Małopolska PKS, której żółte autobusy od prawie roku kursują między Myślenicami a Krakowem w piątek (10 grudnia) poinformowała w mediach społecznościowych, że w sobotę (11 grudnia) przejazd z Myślenic do dworca MDA w Krakowie będzie darmowy. Decyzja ta ma związek z przekroczeniem średniego poziomu pyłu zawieszonego PM10 dla stacji pomiarowych w Krakowie.

📢 Skuteczne sposoby na odchudzanie – wystarczy 5 kroków do twojej nowej figury! Jak schudnąć szybko i skutecznie? Dziś nie mamy czasu porzucać codziennego życia, by w całości poświęcać się nowej diecie i treningom. Nauka proponuje więc chudnięcie „na raty” w postaci przerywanych postów i treningów interwałowych – dzięki temu jest się na diecie tylko przez część dni i ćwiczy się jedynie do osiągnięcia zmęczenia. Są też inne triki, które naprawdę działają! Sprawdź 5 kroków do nowej, szczuplejszej figury!

📢 The Game Awards 2021 – najlepsze zwiastuny i najciekawsze zapowiedzi gali gamingowych Oscarów The Game Awards 2021 obfitowały w wiele ciekawych zapowiedzi i prezentacji produkcji, jak również w tytułowe nagrody dla poszczególnych gier. Można się w tym pogubić, więc zebraliśmy najciekawsze zwiastuny tegorocznej gali w jednym miejscu. Zapraszamy.

Prasówka 11.12 Myślenice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najdłuższy most wiszący na świecie powstaje w Czechach. Nowa atrakcja turystyczna w ośrodku Dolní Morava Najdłuższy wiszący most na świecie powstaje tuż za polską granicą. To nowa atrakcja turystyczna ośrodka Dolní Morava w Czechach, znanego do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej "ścieżką w chmurach". Wiszący most w Czechach zostanie rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i zawiśnie na wysokości prawie 100 metrów. Kiedy będzie można się nim przespacerować?

📢 Myślenice. Zwyczajny-niezwyczajny Andrzej Burzawa ma swoją tablicę i rondo swojego imienia W piątek (10 grudnia) odsłonięto wmurowaną w ścianę strażnicy OSP Myślenice Śródmieście tablicę upamiętniającą śp. Andrzeja Burzawę, strażaka zasłużonego nie tylko dla pożarnictwa, ale również dla idei honorowego krwiodawstwa oraz patrona ronda znajdującego się obok strażnicy. 📢 Wrocław z dzieckiem. Najlepsze atrakcje dla dzieci w stolicy Dolnego Śląska. Podpowiadamy, co zobaczyć i zwiedzić na rodzinnej wycieczce Wrocław z dzieckiem nie musi ograniczać się do placów zabaw. Stolica Dolnego Śląska oferuje wiele atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Rodzinna wycieczka po Wrocławiu może być prawdziwą przyjemnością i oferować mnóstwo zabawy zarówno dzieciom, jak i dorosłym, o ile się wie, gdzie szukać atrakcji. Jakie miejsca we Wrocławiu warto odwiedzić z dzieckiem? Oto lista najlepszych miejsc i zajęć na wycieczkę po Wrocławiu lub city break z dzieckiem!

📢 Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 – którą szczepionkę jako dawkę przypominającą wybrać: Pfizer czy Moderna? Obecnie jako trzecią dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 można przyjąć dwa preparaty: Pfizer i Moderna. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, którą z nich wybrać? Przed takim dylematem stają szczególnie osoby, które jako podstawowe szczepienie przyjęły szczepionki firm AstraZeneka i Johnson & Johnson, ponieważ ich preparatów nie ma na liście boosterów. Sprawdź, czy można mieszać preparaty i jakie są najnowsze zalecenia dotyczące trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. 📢 Sposoby na elektryzujące się włosy. Dzięki nim twoja fryzura po zdjęciu czapki będzie w nienagannym stanie Elektryzujące się włosy w okresie jesienno-zimowym to prawdziwa zmora. Jeśli po zdjęciu czapki twoja fryzura żyje własnym życiem, to poznaj skuteczne sposoby, aby temu zapobiec.

📢 Powiat myślenicki. Potrzebne wsparcie (i to wcale niematerialne) od rodzin dla rodzin Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu szuka kandydatów na rodziny wspierające. Nie jest to pierwszy raz, kiedy opublikował takie ogłoszenie. Ponawia je co jakiś czas, ale telefon milczy. Dlatego nie tylko tu, ale też w innych gminach, takiej formy wsparcia brakuje. Przybywa natomiast, również na skutek pandemii, problemów opiekuńczo-wychowawczych, z którymi rodzice nie zawsze są w stanie poradzić sobie sami. 📢 Beskid Sądecki. Sezon narciarski ruszył na dobre. Oto wszystkie stoki, które już są otwarte. Warunki są rewelacyjne [PRZEGLĄD] Sezon narciarski rozpoczął się na dobre. Na Sądecczyźnie fani białego szaleństwa mają duży wybór ośrodków narciarskich. Część z nich jest już otwarta jak Tylicz Master-Ski, Tylicz Ski, Słotwiny Arena czy bliżej Krakowa Kasina Ski. W sobotę kolejne stacje zapraszają na stok. Narciarze będą mogli poszusować w Wierchomli Dwie Doliny czy na stoku Cieniawa Ski, położonym najbliżej Nowego Sącza. Sprawdź godziny otwarcia i aktualne promocje.

📢 12 potraw na Wigilię. Przepisy na Wigilię Okrasy, Makłowicza, Gessler, Wachowicz: Karp, kapusta, pierogi, barszcz na święta 10.12.2021 12 potraw na Wigilię. Karp, kapusta, pierogi, barszcz na Wigilię i święta. Zobacz przepisy Gessler, Makłowicza, Wachowicz, Brodnickiego, Okrasy i Starmach. Wypróbuj przepisów świątecznych od mistrzów kuchni. Tradycyjne dania. Dwanaście potrawa na wigilijnym stole nie jest co prawda obowiązkowe, jednak ta tradycja jest tak stara, że wielu rodzinach, domownicy nie wyobrażają sobie, że dań może być mniej. 📢 Powiat myślenicki. Jakość powietrza pozostawia dużo do życzenia. Lepiej nie wietrzyć mieszkań Piątek (10 grudnia) przywitał nas złą jakością powietrza. Pokazują to czujniki Airly, które przed godz. 10 w prawie całym powiecie świeciły się na czerwono, a nawet fioletowo. Gmina Myślenice informuje o obowiązującym w tym dniu ostrzeżeniu 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu myślenickiego. To ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

📢 Nie tylko lampki choinkowe. Jak wybrać najpiękniejsze oświetlenie na Boże Narodzenie 2021? Magiczne dekoracje świąteczne Nie tylko lampki choinkowe sprawiają, że wnętrza staje się magiczne i zyskuje wyjątkowy urok w okresie świąt. Nie umiemy wyobrazić sobie Bożego Narodzenia bez klimatycznych lampionów mrugających i mieniących się różnymi kolorami, świec, gwiazd LED i świetlnych dekoracji, które rozbłyskują w świątecznych wnętrzach. Wybór rodzajów, kolorów i pomysłów na bożonarodzeniowego oświetlenie jest ogromny, dlatego stworzyliśmy galerię, w której prezentujemy najpiękniejsze świąteczne oświetlenie na 2021 rok. 📢 Kiedy ubiera się choinkę zgodnie z tradycją? Czy świąteczne drzewko można ubrać wcześniej? Symbolika ozdób choinkowych Ubieranie choinki to bardzo istotny element przedświątecznych przygotowań. Udekorowane i mieniące się różnokolorowymi światełkami świąteczne drzewko to nieodzowny atrybut Bożego Narodzenia i świątecznej aranżacji domu. Sprawdźmy, kiedy według tradycji powinniśmy ubrać choinkę i dowiedzmy się, dlaczego robi się to wcześniej.

📢 Sernik bez sera. Przepis na lekkie i pyszne ciasto z wiśniami. Jak zrobić śmietanowiec krok po kroku Uwielbiasz serniki, ale szukasz czegoś lżejszego? Mamy dla Ciebie idealny przepis na śmietanowiec. Pyszne, kruche, kakaowe ciasto z puszystą masą przypominającą sernik, a do tego lekko kwaśne wiśnie. Taki smakołyk możesz podać zarówno w święta Bożego Narodzenia, jak w weekend, dla rodziny. Nie przejmuj się, że o tej porze roku nie ma świeżych wiśni. Najlepiej użyć mrożonych lub kupić je w syropie. Zobacz, jak przygotować sernik bez sera, czyli śmietanowiec. 📢 Świąteczne dekoracje na każdą kieszeń. Najpiękniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Jak wystroić mieszkanie i nie wydać fortuny? Stroiki świąteczne, girlandy, gwiazdy LED, lampiony, figurki i inne bożonarodzeniowe ozdoby pozwalają stworzyć we wnętrzach niezwykły klimat. Nie potrzebujemy dużego budżetu, żeby wykreować w domu świąteczny nastrój. Podpowiadamy, czym i jak udekorować dom, żeby czuło się w nim magiczną atmosferę i żeby nie wydać kroci na bożonarodzeniowe ozdoby.

📢 Myślenice. Od Muzeum po zamczysko. Wirtualnym spacerem po mieście [ZDJĘCIA] W sieci można już znaleźć „Wirtualne Spacery” pozwalające zwiedzić Myślenice nie wychodząc z domu. Bynajmniej nie jest to zachęta do spędzania czasu wyłącznie przed komputerem. Raczej zaproszenie do tego, aby lepiej poznać myślenickie zabytki i najpiękniejsze miejsca w mieście, a potem odwiedzić je osobiście. W podobny sposób można zapoznać się z biogramami postaci najbardziej zasłużonych dla Myślenic. 📢 The Game Awards 2021 – lista zwycięzców gamingowych Oscarów Dziś w nocy ogłoszono zwycięzców The Game Awards 2021, czyli tzw. gamingowych Oscarów. W najważniejszych kategoriach pojawiło się sporo zaskoczeń. Sprawdźcie sami. 📢 Teksańska masakra piłą mechaniczną – kultowa marka jako gra multiplayer? Nie tylko prawdziwa historia i filmy, ale i gry - Teksańska masakra piłą mechaniczną powraca. Koniecznie zobaczcie zwiastun z The Game Awards 2021 szczególnie, jeśli lubicie horrory i klasykę.

📢 Myślenice. Świąteczna iluminacja na rynku już od piątku. Będą niespodzianki i kolędowanie z "Ziemią Myślenicką" W piątek (10 grudnia) o godz. 19 rozbłyśnie świąteczna iluminacja na myślenickim rynku. Podobnie jak przed rokiem światełka rozbłysną także na choince, która ozdobi centralny plac miasta. Na najmłodszych przybyłych będą czekały niespodzianki, a dla wszystkich Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” zaśpiewa kolędy. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba również Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice.

