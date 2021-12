Prasówka Myślenice 13.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.12, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sułkowice. Choinka na rynku już świeci! Rozbłysła podczas Świątecznego Kiermaszu [ZDJĘCIA]”?

Prasówka Myślenice 13.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sułkowice. Choinka na rynku już świeci! Rozbłysła podczas Świątecznego Kiermaszu [ZDJĘCIA] Na sułkowickim Rynku, a dokładnie na odnowionym niedawno placu przed pomnikiem, stanęła choinka. W niedzielę (12 grudnia) drzewo rozbłysło, a stało się to przy okazji Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Na to spotkanie z mieszkańcami przybył także Święty Mikołaj.

📢 Myślenice. Narty jeszcze muszą zaczekać, za to łyżwy już można zakładać Lodowisko Sport Arena Myślenice na Zarabiu działa codziennie. Ślizgi na sztucznej tafli pod namiotem możliwe są w soboty od 10 do 22, w niedziele i święta od 10 do 20, od poniedziałku do czwartku od 13.30 do 20, a w piątki od 13.30 do 22.

📢 Myślenice. Są piękne, ręcznie robione, a kupione wspomogą osoby niepełnosprawne W niedzielę (12 grudnia) przy kościele pw. św. Brata Alberta w Myślenicach trwa Kiermasz Bożonarodzeniowy Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice i będzie trwał jeszcze do końca dnia. Wszystkie świąteczne ozdoby oraz ciasteczka przygotowały członkinie Stowarzyszenia a zarazem mamy jego podopiecznych. Wybór jest ogromny i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, albo na prezent. Są stroiki, wieńce, bombki, aniołki, makramy, serwety i wiele, wiele innych. Są też świąteczne ciasteczka. Podobne stoisko Stowarzyszenia stanie też za tydzień, w niedzielę (19 grudnia) na myślenickim Rynku podczas dorocznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

📢 Krzyszkowice. Piesi i kierowcy czekają na tunel. Co wiadomo po kolejnej naradzie technicznej? Na przebudowę skrzyżowania zakopianki z drogami powiatową i gminną w Krzyszkowicach trzeba poczekać jeszcze ponad trzy lata, do kwietnia 2025 roku. Jak bardzo ważna i oczekiwana to inwestycja pokazało opublikowane niedawno w sieci nagranie niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło na przejściu dla pieszych, które po przebudowie ma zniknąć. Piesi, tak jak auta będą korzystali z tunelu pod zakopianką, który ma powstać.

📢 Krzyszkowice. Piesi i kierowcy czekają na tunel. Co wiadomo po kolejnej naradzie technicznej? Na przebudowę skrzyżowania zakopianki z drogami powiatową i gminną w Krzyszkowicach trzeba poczekać jeszcze ponad trzy lata, do kwietnia 2025 roku. Jak bardzo ważna i oczekiwana to inwestycja pokazało opublikowane niedawno w sieci nagranie niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło na przejściu dla pieszych, które po przebudowie ma zniknąć. Piesi, tak jak auta będą korzystali z tunelu pod zakopianką, który ma powstać.

