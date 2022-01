Prasówka Myślenice 14.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Z inicjatywy Polskiego Alarmu Smogowego w Raciechowicach zainstalowano "sztuczne płuca". Przez najbliższe dni (do 25 stycznia), w ramach akcji „Zobacz czym oddychasz”, będą one przepuszczały przez siebie powietrze, którym oddychają wszyscy mieszkańcy miejscowości. To jak szybko zmienią kolor pokaże jakiej jakości jest to powietrze i ile jest w nim pyłów i innych zanieczyszczeń. Podobne badanie przeprowadzono w Myślenicach w grudniu 2020 roku.