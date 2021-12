Prasówka Myślenice 15.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Narciarze z niecierpliwością wyczekują inauguracji sezonu narciarskiego w stacjach narciarskich w powiecie myślenickim szczególnie, że są to stacje położone najbliżej Krakowa, a więc do których można najszybciej dotrzeć. Jako pierwsza otwarcie zapowiada Sport Arena Myślenice. Szusowanie z Chełmu będzie możliwe już w piątek (17 grudnia) wieczorem.

Cudzoziemcy coraz częściej odwiedzają Polskę turystycznie, przyciągnięci obietnicą kraju pełnego zabytków i piękna przyrody. Samantha i Caolan, para blogerów z Irlandii, właśnie odbywają swoją pierwszą podróż po Polsce. Byli już w Gdańsku, gdzie spróbowali pierogów, w Warszawie, gdzie ścigali się na gokartach, we Wrocławiu, gdzie bawili się na jarmarku bożonarodzeniowym, i w Krakowie, skąd udali się do Wieliczki. Sprawdźcie, co Samantha i Caolan sądzą o Polsce i co najbardziej podoba im się w naszym kraju.