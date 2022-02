Prasówka Myślenice 19.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Jeszcze do końca lutego trwają konsultacje społeczne nad projektem tzw. lokalnej uchwały antysmogowej dla Myślenic, podczas których mieszkańcy mają prawo wyrazić swoją opinię. Można to zrobić na piśmie. Ci, którzy przyszli na czwartkowe spotkanie konsultacyjne, na głos mówili, co sądzą o tym pomyśle. I nie szczędzili mu krytyki.

Świat modelingu bardzo się zmienia, czego dowodem mogą być oszałamiające kariery kobiet z bielactwem, w starszym wieku i z zespołem Downa. To bardzo dobry krok tej branży, która zaczyna dostrzegać ludzi o zróżnicowanym wyglądzie. Idealnym przykładem stała się postać Sofíi Jirau, którą zaproszono do udziału w kampanii najsłynniejszej marki bieliźniarskiej – Victoria’s Secret.