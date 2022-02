Prasówka Myślenice 2.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Luty w Myślenicach: Przegląd prasy ze stycznia 2022 w Myślenicach, najważniejsze informacje miesiąca”?

Prasówka Myślenice 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Luty w Myślenicach: Przegląd prasy ze stycznia 2022 w Myślenicach, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Myślenic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Takie objawy daje Omikron. 20 objawów wirusa, które mogą przypominać przeziębienie [LISTA] 1.2”?

📢 Myślenice. Ciasno na ulicy Średniawskiego. Mieszkańcy chcą ustawienia znaku Dwustu mieszkańców ulicy Średniawskiego w Myślenicach podpisało się pod listem do burmistrza miasta, w którym domagają się ustawienia na ulicy znaku zakazu zatrzymywania się. Miałby on wyeliminować problem, z jakim zmagają się od długiego czasu, a mianowicie zawężania ulicy przez parkujące na niej samochody. Władze gminy odpowiadają ze znają problem i wykonały już kroki mające go rozwiązać.

📢 Myślenice. Wydział Komunikacji będzie nieczynny przez trzy dni z powodu przeprowadzki Od środku (2 lutego) do piątku (4 lutego) włącznie Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach będzie nieczynny. Ma to związek z przeprowadzką do nowego biurowca powiatu przy ul. Drogowców 2a (na zdj.). Powiat podał numer telefonu, pod który można dzwonić do wydziału w sprawach awaryjnych (739-202-902).

Prasówka 2.02 Myślenice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Młodzi kolędnicy z Tokarni i Trzebuni na podium ogólnopolskiego konkursu W tegorocznych 25. Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” wzięło udział 27 grup z dwóch województw, w tym dwie dziecięce reprezentujące powiat myślenicki. Obie znalazły się na podium!

📢 Sernik na kruchym spodzie ze skórką pomarańczową. Przepis babci, który zawsze się udaje Sernik to znane na całym świecie pyszne ciasto, któremu trudno się oprzeć. Przez lata doczekał się wielu sposobów przygotowania i podania. Popularny jest m.in. sernik wiedeński, sernik nowojorski czy sernik na zimno. My mamy dla Ciebie najlepszy i sprawdzony przepis na sernik na kruchym cieście z dodatkiem skórki pomarańczowej. Takie ciasto przygotowywały nasze babcie. Sekret tkwi w przygotowaniu twarogu. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis. 📢 Gmina Dobczyce. O czym powinni pamiętać właściciele pieców? Terminy gonią Jeszcze pięć miesięcy zostało tym, którzy nie złożyli do tej pory deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ekodoradca gminy Dobczyce szacuje, że do tej pory wpłynęło ich ok. 25 proc. Jest to obowiązek każdego właściciela lub współwłaściciela budynku, w którym zainstalowane jest źródło ciepła. Czas goni też właścicieli „kopciuchów”, które nie zostały jeszcze wymienione na nowe, ekologiczne piece.

📢 Głogoczów. Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Mandat i punkty karne dla kierowcy autokaru Ferie zimowe w Małopolsce dobiegły końca, za to zaczęły się w innych województwach. Zwłaszcza zmiany turnusów to czas wzmożonych policyjnych kontroli na drogach. Nie inaczej było w miniony weekend. Kara spotkała kierowcę autokaru przewożącego dzieci, który jadąc zakopianką wyprzedzał inny pojazd bezpośrednio na przejściu dla pieszych.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Polacy mogą tankować najtańsze paliwo w Europie