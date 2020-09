Prasówka Myślenice 2.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09.2020, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa?”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Myślenice 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów. 📢 Pogoda na czwartek, 3 września. Będzie pogodnie! Czwartek w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach oraz częściowo na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej pojawi się przelotny deszczy o sumie do 2-6 l/mkw. Na Pobrzeżu Słowińskim możliwe są burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. W pozostałej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na Podhalu i Spiszu po południu zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr, z południowego zachodu. W północnej części kraju, miejscami może wiać z prędkością do 60 km/h.

📢 Do Krakowa nie wjadą auta starsze niż pięcioletnie, w Małopolsce zostaną zakazane kominki. Oto kłamstwa o Programie Ochrony Powietrza Małopolski Sejmik wraca w środę do przerwanej z końcem sierpnia dyskusji na temat nowego Programu Ochrony Powietrza (POP) dla naszego regionu. Ma on przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich gminach,. Także, a może zwłaszcza tych, które nie zrobiły w tym zakresie zbyt wiele. Tymczasem przeciwnicy walki ze smogiem rozpowszechniają na temat POP kolejne kłamstwa, np. o całkowitym zakazie palenia w kominkach w Małopolsce oraz o tym, że do stolicy Małopolski nie wjedzie 98 proc. samochodów będących dziś w posiadaniu Małopolan, czyli starszych niż pięcioletnie...

📢 Najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 Sposoby na tłustą cerę. Sprawdź, jak ograniczyć błyszczenie się i przetłuszczanie skóry ze skutecznością potwierdzoną w badaniach Tłusta cera jest powodem nieestetycznego błyszczenia się twarzy. Wynika z nadmiernego wydzielania sebum i u wielu osób jest też powodem powstawania wyprysków i zmian trądzikowych. Jak więc walczyć z nadmierną aktywnością gruczołów łojowych? Polecamy 13 sposobów o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych.

📢 Nowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Zobacz, kto ma otrzymać pomoc Niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostać dodatkowe wsparcie od rządu: świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Wyjaśniamy, kogo mają objąć zmiany i na jakich zasadach.

📢 Najbardziej poszukiwani przez małopolską policję. Zobacz ich zdjęcia! [RAPORT WRZESIEŃ 2020] Zobacz osoby, które są najbardziej poszukiwane przez policję w województwie małopolskim. Widziałeś ich? Daj znać organom ścigania! Kliknij w GALERIĘ i zobacz, kogo poszukuje policja! Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 2.09.2020 r.). 📢 Koronawirus w Polsce: W życie wchodzą nowe przepisy. Zmiany dotyczą kwarantanny i izolacji Czas kwarantanny osób, które mogły zakazić się koronawirusem zostanie skrócony. Z kolei czas trwania izolacji chorych ma być powiązany ze stanem klinicznym pacjenta. Nowe przepisy zaczynają od dziś obowiązywać.

📢 Nowa choroba zapalna u dzieci może mieć związek z COVID-19. Szczegóły wyjaśnia prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska Gorączka, ból brzucha, zapalenie spojówek, wysypka, obrzęki stóp i dłoni - to niektóre objawy nowej choroby u najmłodszych pacjentów. Szczegóły wyjaśnia prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska, lubelski wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii.

📢 Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Myślenicach, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Myślenic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️”?

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w historii Polski - zdjęcia

Fundacja PZU finansuje Rydzyka i Pietrzaka