Prasówka Myślenice 23.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Już od stycznia 2022 roku rachunki za prąd wzrosną średnio o 24 procent i pewnie to nie będzie koniec podwyżek. Korzystając codziennie z domowych urządzeń elektrycznych, nie zastanawiamy się nad tym, ile energii elektrycznej one zużywają. Dopiero gdy powtarzają się horrendalne rachunki za prąd, próbujemy analizować, z czego może to wynikać? Warto więc mieć świadomość, jak praca poszczególnych sprzętów może wpływać na wysokość rachunków. Podpowiadamy, jakie domowe urządzenia pobierają najwięcej prądu i jak możemy zaoszczędzić na rachunkach.