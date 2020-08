Prasówka Myślenice 25.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.08.2020, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogoda na środę, 26 sierpnia. Pogodnie na południu. Nad resztą kraju przelotny deszcz i burze”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Myślenice 25.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogoda na środę, 26 sierpnia. Pogodnie na południu. Nad resztą kraju przelotny deszcz i burze W środę z zachodu na wschód będą się przemieszczały opady deszczu do 10-30 mm oraz burzami w centrum, na północy i wschodzie. Jedynie na południu kraju nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Suwalszczyźnie, 26 st. C w centrum kraju do 28°C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-zachodni i zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz. 📢 Piękne dziewczyny nad Morskim Okiem! Tak wygląda słynne tatrzańskie jezioro okiem instagramerek [ZDJĘCIA] Nie da się ukryć, że Zakopane w tym roku przeżywa prawdziwe oblężenie! Tłumy turystów szturmują najpopularniejsze tatrzańskie szczyty. Niemałym powodzeniem cieszy się także Morskie Oko. To ono stanowi przepiękną scenerią do robienia zdjęć! Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia pięknych dziewczyn z Instagrama wykonane w tym miejscu!

📢 Żona - bez niej życie byłoby nudne! Kto brał ślub, ten się w cyrku nie śmieje. Oto najlepsze MEMY o żonach! [25.08.2020] O żonach powiedziano już prawie wszystko - wymyślano żarty i śpiewano piosenki. Są też tacy, którzy wpadli na pomysł, aby swoje żony "docenić" za pomocą MEMÓW! Złośliwi mówią, że kto ma w domu żonę, ten się w cyrku nie śmieje. A jak jest naprawdę? Sami się przekonajcie i nieco się pośmiejcie!

📢 Zakaz lotów od 1 września. Z tych państw nie polecimy do Polski [LISTA] Rząd nie zdecyduje się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów, ma to nastąpić dopiero za tydzień, 1 września - czytamy na Polsatnews.pl. Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski. 📢 Rośliny domowe dla miłośników kotów. Zobacz, jakie kwiaty są bezpieczne dla kota O tym, że kot i kwiaty to nie jest dobre połączenie, wie większość miłośników jednych i drugich. Polecamy rośliny, które łatwe w uprawie i bezpieczne dla kotów. 📢 Ukradł kawę za 337 zł. Spędził w psychiatryku 8 lat, poddawano go elektrowstrząsom. Wywalczył dwa miliony zł odszkodowania Z miliona do dwóch mln zł podwyższył we wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie kwotę zadośćuczynienia dla Stanisława B., który na mocy decyzji krakowskiego sądu niezasadnie spędził 8 lat w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Mężczyzna domagał się za swoje krzywdy 11 mln zł. Choć wywalczył mniej, to dwa mln zł to rekordowa w polskich realiach kwota odszkodowania.

📢 Niesamowite opuszczone miejsca na Ziemi. Te fotografie na długo zapadają w pamięć Aż trudno uwierzyć, że na pełnej ludzi planecie są takie miejsca. Jedne można zwiedzić do dziś, inne zniszczył upływ czasu. 📢 Skuteczny spray do nosa na COVID-19 z wyciągiem z wodorostów i ksylitolem. Antywirusowy środek obiecujący w prewencji i leczeniu zakażenia Naukowcy opracowali recepturę środka, który hamuje aktywność koronawirusa i może wspomóc prewencję i leczenie COVID-19. Stosowany na błonę śluzową nosa nie powodowałby podrażnień dzięki zawartości naturalnych składników aktywnych, takich jak wyciąg z wodorostów i pozyskiwana z brzozy substancja słodząca o nazwie ksylitol. 📢 Aż 114 refundowanych leków dla kobiet w ciąży. Lista będzie na bieżąco uzupełniana Od 1 września b.r. kobiety w ciąży zyskają bezpłatny dostęp do aż 114 najczęściej stosowanych w okresie ciąży lekarstw, dostępnych wyłącznie na receptę. Wykaz specyfików opublikowano w Dzienniku Ustaw Ministra Zdrowia wraz z aktualną listą leków refundowanych dla osób z chorobami przewlekłymi.

📢 Co trzeci Polak nigdy nie dostał awansu. Pracownicy obawiają się pytać przełożonych o taką możliwość Choć awans jest niezwykle istotny dla pracownika, zdecydowana większość Polaków może jedynie pomarzyć o takim wyróżnieniu w pracy. 📢 W Poznaniu rozpoczęła się produkcja najbardziej kultowych w Polsce kosmetyków. Produkowano tu krem Nivea, oliwkę Bambino i Przemysławkę Rok 1929. Na poznańskich Zawadach trwa w najlepsze produkcja pasty do zębów, zasypek dla dzieci, plastrów, opatrunków, mydła i kultowego kremu Nivea. Wtedy jeszcze nikt nie wie, że ta część Poznania stanie się zagłębiem wyrobów kosmetycznych. Przez okres PRL będą tam powstawać najbardziej kultowe kosmetyki: Przemysławka, woda kwiatowa Poemat, oliwka Bambino, które po latach wrócą do łask, albo wcale nie wyjdą z mody. Niewiele osób zdawało sobie wówczas sprawę, jaki potencjał tkwi w niewielkiej fabryce za Wartą. Dziś Poznań produkuje kosmetyki na cały świat.

📢 Powrót do szkół od 1 września. Szef MEN: Młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – Wyraźnie widać, że powrót choćby młodych ludzi na egzaminy ósmoklasisty, maturzysty, powrót do przedszkoli, konsultacje w szkołach nie spowodował wzrostu zachorowań (…) To pokazuje, że młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – stwierdził minister edukacji Dariusz Piontkowski na antenie TVN24. Szef resortu podkreślił, że „otwarcie szkół jest związane także z otwarciem całego społeczeństwa”. 📢 Robert Lewandowski przespał się z... pucharem? Memy internautów komentują triumf "Lewego" w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski odniósł wymarzony triumf i wygrał wraz z Bayernem Monachium finał Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna pokonała w nim Paris Saint-Germain 1:0. Robert Lewandowski następnego poranka obudził się... z pucharem LM w łóżku, ale jak ustalili internauci, ten puchar mu się po prostu należał. Zobacz memy, które z przymrużeniem oka komentują sukces Lewandowskiego.

📢 Zakup mieszkania? Musisz mieć w gotówce minimum 69 tys. zł, żeby był sens brać kredyt hipoteczny Eksperci HRE Investments obliczyli, ile gotówki potrzeba dziś na wkład własny, koszty transakcyjne i wykończenie mieszkania. 📢 4-dniowy tydzień pracy stanie się normą? Zobacz, na jaki socjal mogą liczyć pracownicy za granicą Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii. 📢 Jak wybrać szkołę językową dla dziecka? Odpowiedz na 7 ważnych pytań Idzie jesień a co za tym idzie trudny wybór szkoły językowej dla dziecka. Początek roku szkolnego zawsze wiąże się z wyborem zajęć pozalekcyjnych. Od lat dzieci chętnie korzystają także ze szkół językowych. Bez względu na to, czy chcesz ułatwić dziecku posługiwanie się językiem angielskim, czy dodać kolejny język, wybór szkoły językowej wiąże się z odpowiedzią na kilka kluczowych pytań.

📢 Płaca minimalna w 2021. Część pracodawców sugeruje obniżkę, ale rząd zdecydował o podwyżce. Zyska na tym budżet państwa. Upadną setki firm? Jeszcze do środy, 26 sierpnia, wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do rządowego projektu rozporządzenia o płacy minimalnej w 2021 roku, ale już teraz 1,7 mln Polaków zarabiających oficjalnie ustawowe minimum – czyli 2600 zł brutto – może się cieszyć z podwyżki. Od 1 stycznia 2021 r. ich pensja wzrośnie o co najmniej 200 zł. We wspomnianym projekcie rząd zapisał 2800 zł płacy minimalnej miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych miałaby z kolei wzrosnąć z 17 do 18,30 zł. Wprawdzie podwyżkom w erze pandemii i kryzysu sprzeciwiają się pracodawcy, ale rząd z pewnością im nie ulegnie. Tym bardziej, że związki zawodowe żądają znacznie więcej.

