Prasówka Myślenice 25.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

W piątek (24 września) w gminie Wiśniowa doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Zmarła 69-letnia kobieta która, jak wynika ze wstępnych ustaleń, została raniona nożem przez 14-letnią wnuczkę. Rzecznik KWP w Krakowie mł. insp. Sebastian Gleń w rozmowie z nami zaznacza, że badane jest czy był to wypadek, czy też działanie celowe. Podaje też, że kobieta została jednokrotnie raniona nożem. Pomoc dzwoniąc na numer 112 wezwał sąsiad. Wezwanie było do rannej kobiety. Sprawę bada prokuratura. Nastolatka nie została zatrzymana. Jak informuje Prokuratura Okręgowa, udzielono jej pomocy lekarskiej w związku z samookaleczeniem. Pobrano też od niej krew do badań toksykologicznych. W sobotę Sąd zdecydował o umieszczeniu 14-latki w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym.