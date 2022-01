Prasówka Myślenice 26.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Myślenice 26.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przewodnicy dobczyckiego oddziału PTTK zachęcają do wspólnego zdobywania szczytów Beskidu Wyspowego. Celem wycieczki, która odbędzie się 5 lutego, a na którą zapisy już ruszyły będą: Wsołowa (624 m n.p.m.), Czarny Dział (673 m n.p.m.) i Ćwilin (1072 m n.p.m.). To właśnie widok z Ćwilina, jak piszą, miał zainspirować Kazimierza Sosnowskiego do wymyślenia nazwy „Beskid Wyspowy”.