Prasówka Myślenice 26.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola..

Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z Andrzej Wach prezes Bonair S.A.

Czwartek będzie pogodny na południu. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu a na północy burze (10-20 mm). Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr do 60 km/h, zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.

W piątek przelotne opady deszczu (1-5 mm) pojawią się tylko na północy kraju. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu.