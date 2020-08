Prasówka Myślenice 27.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08.2020, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób”?

📢 233 nowe przypadki zakażeń w Małopolsce. Kolejne osoby zmarły z powodu COVID-19 W ciągu ostatniej doby w Małopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono aż u 233 osób. Niestety zmarły kolejne trzy osoby leczone w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. 📢 Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach. Jest decyzja ministra Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust – przekazał w czwartek na antenie Polskiego Radia szef MEN Dariusz Piontkowski.

📢 Z czym zestawiać denim? Poznaj porady eksperta i stwórz jeansową stylizację Żeby stworzyć dobrą jeansową stylizację wystarczy znajomość kilku prostych zasad. Z czym zestawiać denim radzi dekoratorka BIG STAR Marlena Kaczmarz. 📢 Styl casual: denim do pracy, na weekend i imprezę. Z czym go łączyć i jakie modele wybrać? Jeans to nie tylko klasyka i baza stylizacji. Kolory, modele stylizowane na minione dekady i przetarcia pozwalają wyrazić indywidualny styl i zadać szyku, także po godzinach.

📢 Szczepienie przeciw grypie będzie refundowane. Jaka jest cena szczepionki i kto skorzysta? Dlaczego warto się szczepić przeciw grypie Szczepionki przeciw grypie dla dzieci i seniorów znalazły się na obowiązującej od września liście leków refundowanych. Zabezpieczenie się przed grypą będzie miało tej jesieni szczególne znaczenie, bo sezon zachorowań na nią może pokryć się z drugą falą koronawirusa. 📢 Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki" Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z AIP Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair S.A.

📢 Początek roku szkolnego. Wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. MEN luzuje zasady sanitarne Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola..

📢 Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do odprawy. Sprawdź, ile ci się należy Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób wiąże się z prawem do odprawy. Kryzys związany z koronawirusem dotknął wiele branż. Wraz z końcem września prawdopodobnie wygasną rządowe dopłaty do miejsc pracy, a to oznacza kolejne zwolnienia. Upewnij się, czy nie przysługuje ci odprawa.

