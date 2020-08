Prasówka Myślenice 28.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08.2020, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Atrakcyjne mieszkanie na wynajem, tanio! Jedyne... 2 tysiące złotych. Czyli jak internauci kpią z ogłoszeń [MEMY]”?

Prasówka Myślenice 28.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Atrakcyjne mieszkanie na wynajem, tanio! Jedyne... 2 tysiące złotych. Czyli jak internauci kpią z ogłoszeń [MEMY] Czy kawalerka za 2 tysiące złotych to już norma czy fanaberia? Trudno powiedzieć. Wiadomo jednak, że w internecie znów zaroiło się od ogłoszeń mieszkań na wynajem o wątpliwym standardzie. Wszak w październiku do Krakowa przyjadą studenci! Zobaczcie, jak internauci kpią z ogłoszeń i wynajmowania mieszkań za horrendalne stawki! Oto najlepsze MEMY. 📢 Pogoda na sobotę, 29 sierpnia. Przelotny deszcz w większości kraju Sobota będzie pogodna na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.

📢 Fryzury męskie. Najsilniejsze trendy fryzjerskie dla mężczyzn. Takie fryzury z pewnością przyciągną wzrok Fryzury męskie w końcu zaczęły być często poruszanym tematem. Duża w tym zasługa mody na barberów – od niedawna wizyta w salonie barbera stała się elementem stylu życia nowoczesnego mężczyzny. Sprawdzanie trendów fryzjerskich przestało być domeną kobiet. Także mężczyźni chcą być na czasie. Przedstawiamy najmodniejsze fryzury męskie na lato 2020. Zainspiruj się! 📢 Kolejny potwór wyciągnięty z Wisły! Ta ryba przeraża Pan Kamil z kolegą złowili w Wiśle w Krakowie prawdziwego potwora. W okolicy Wawelu wyciągnęli z wody gigantycznego, mierzącego 215 cm, suma. "Nie ogarniałem tej ryby. Nie ogarniałem jej ciężaru, wielkości, śliskości. Nie umiałem jej zaprezentować do zdjęcia, bo wielki bebzon suma żył swoim życiem" - podkreśla na swoim blogu. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz tę niesamowitą rybę.

📢 Wielki finał letnich wyprzedaży 2020. To już ostatni moment. Reserved, Mohito, New Yorker. Rabaty nawet do 80 procent Wyprzedaże 2020. Jesień zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że sklepy przygotowały ogromną wyprzedaż letnich kolekcji. Najpopularniejsze marki oferują rabaty nawet do 80 procent. Sprawdź, w których sklepach zrobisz zakupy dosłownie za grosze 📢 Wszystkie dziewczyny Cristiano Ronaldo. Kto by je policzył? Cristiano Ronaldo to doskonały piłkarz, który na każdym kolejnym meczu udowadnia, że zasługuje na pięć Złotych Piłek, które ma na swoim kocie. Nie da się jednak ukryć, że jest modnym celebrytą, który złamał niejedno serce. Lista eks-dziewczyn piłkarza zdaje się nie mieć końca, a oficjalne informacje nie zawsze oddają rzeczywistość. Sprawdź z kim Cristiano Ronaldo spotykał się w przeszłości. Na liście modelki, aktorki, prezenterki...

📢 Te koty nie linieją! Urocze kotki, które nie gubią sierści. Poznaj rasy kotów, które nie zostawiają sierści gdzie popadnie Koty, które nie gubią sierści to ideał? W końcu nie trzeba po nich sprzątać i można bez obaw brać je na kolana. Koty, które nie linieją praktycznie się nie zdarzają – chyba, że w ogóle nie mają sierści. Są jednak takie rasy kotów, które tracą o wiele mniej futra niż inne, a w dodatku ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Marzy ci się mruczek, ale taki, który nie zostawia po sobie kłaczków? Zobacz, które rasy kotów nie linieją zbyt obficie! 📢 Rozwody w Małopolsce: od 119 na 1000 nowych małżeństw pod Limanową do… 481 w Tarnowie W Małopolsce maleje liczba zawartych małżeństw, za to przybywa ostatnio rozwodów, i to zarówno w miastach, jak i na wsi – wynika z opublikowanych przez krakowski GUS danych demograficznych za ostatnie lata. W efekcie zwiększa się liczba rozwodów przypadających na 1000 nowozawartych małżeństw. W 2018 roku wynosiła ona w całej Polsce średnio 327, a w 2019 już 356, co jest bliskie dotychczasowego rekordu sprzed siedmiu lat. Miasta przebiły przy tym barierę 400 (skok z 393 do 423), na wsiach współczynnik skoczył z 215 do 242. To ponad 20 razy więcej niż po II wojnie! Z wykresów z całego stulecia widać, że wieś z każdym rokiem upodabnia się do miasta także pod tym względem – i ten proces ostatnio przyspieszył. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet kościelne unieważnienie małżeństwa nie oznacza unieważnienia cywilnego związku; każdy taki przypadek – nawet osoby medialnej i wpływowej jak Jacek Kurski – trafia do statystyk GUS jako rozwód.

📢 Celebryci na starych zdjęciach. Dla kogo czas okazał się łaskawy? [ZDJĘCIA] Znani i lubiani aktorzy, muzycy, dziennikarze na zdjęciach z przeszłości. Rozpoznacie ich? Zobaczcie, jak wyglądali dawniej oraz jak prezentują się dziś. Dla kogo czas okazał się bardzo łaskawy, a komu sprzyjał mniej? Wiele znanych osób przeszło metamorfozę z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia, a z biegiem lat ich wygląd wiele zyskał. Zobaczcie metamorfozy gwiazd w naszej galerii. [ZDJĘCIA] 📢 Szukasz pamiątki z pobytu w Tatrach? Odwiedź sklep TPNu. Tu na pewno nie króluje badziew... Tatrzański Park Narodowy zaprezentował w mediach społecznościowych nowy gadżet który można kupić w dwóch należących do parku sklepów z pamiątkami. To sygnowana logiem parku czapeczka z daszkiem, która rozchodzi się jak "świeże bułeczki" mimo, że do najtańszych nie należy. Postanowiliśmy sprawdzić jakie jeszcze pamiątki z wakacji można kupić w sklepie parku.

📢 Koronawirus nie słabnie. W Małopolsce znów ponad 100 zakażeń. Kolejne osoby z regionu przegrały walkę z wirusem W piątek 28 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 800 kolejnych zachorowaniach na koronawirusa, z czego aż 140 z nich dotyczyło Małopolski. Tym samym nasz region po raz kolejny w ostatnich dniach zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich województw o najwyższym przyroście zakażeń. Łączna liczba zakażonych SARS-CoV-2 od początku pandemii w Małopolsce przekroczyła 7 tysięcy. 📢 Wakacje się skończyły. Pracownicy tylko co dziesiątej firmy zostaną w domu Tak jak od września uczniowie wrócą do szkoły, tak większość pracowników wróci niebawem do biur, jednak praca będzie wyglądać inaczej niż przed pandemią. Choć praca zdalna spopularyzowała się w ostatnich miesiącach, ma swoje minusy. Dlatego pracownicy bez większego problemu godzą się na powrót do normalnego trybu pracy.

