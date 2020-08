Prasówka Myślenice 29.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Czy kawalerka za 2 tysiące złotych to już norma czy fanaberia? Trudno powiedzieć. Wiadomo jednak, że w internecie znów zaroiło się od ogłoszeń mieszkań na wynajem o wątpliwym standardzie. Wszak w październiku do Krakowa przyjadą studenci! Zobaczcie, jak internauci kpią z ogłoszeń i wynajmowania mieszkań za horrendalne stawki! Oto najlepsze MEMY.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Lenovo

Cena: 1 199 zł.

zł. Zobacz oferty

Producent: Huawei

Ceny: od 2 779 do 2 799 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 29.08 Myślenice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sobota będzie pogodna na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.