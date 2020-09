Prasówka Myślenice 5.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myślenicach nie minęło Cię nic ważnego

Niesamowite metamorfozy gwiazd. Dzięki odpowiednio skomponowanym dietom i ćwiczeniom celebryci przeszli naprawdę spektakularne przemiany. Gwiazd z dumą pokazują szczupły brzuch i zgrabne uda. Diety-cud nie istnieją, Adele, Doda, Karolina Szostak czy Patryk Vega swoje metamorfozy zawdzięczają pracy nad sylwetką. Sprawdźcie, dzięki jakim dietom udało im się osiągnąć wymarzone sylwetki, co wyeliminowali z diety, a co się w niej pojawiło.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w piątek nową listę powiatów, które znajdą się w strefach żółtych i czerwonych, tych najbardziej zaatakowanych przez epidemię koronawirusa - a w związku z tym z większymi obostrzeniami. Kraków odtąd nie będzie już w strefie żółtej, do której - z uwagi na liczbę nowych przypadków zakażeń - trafił przed tygodniem. A to wiązało się z całą listą dodatkowych obostrzeń - chodziło m.in. o niższy limit osób na weselach, imprezach sportowych czy kulturalnych. Teraz więcej osób będzie mogło brać udział np. właśnie w przyjęciach weselnych (do 150 gości). Zmiany zaczynają obowiązywać w sobotę, 5 września. W stolicy Małopolski tymczasem pojawiło się nowe ognisko koronawirusa: w klasztorze w Łagiewnikach. Oprócz krakowskich zakonnic w województwie wirus dał się we znaki m.in. szkołom czy chórzystom z Tarnowa.