Przegląd prasy 11.01.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Prasówka Myślenice 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Powiat myślenicki. Sąsiedzi biją na alarm: odpady zamiast w koszu, lądują w piecu Początek tego roku jest dla nas względnie łaskawy. Możemy przebywać na powietrzu nie fundując sobie z każdym oddechem takiej dawki m.in. pyłów zawieszonych jak jeszcze niespełna dwa tygodnie temu, kiedy to padały rekordy zanieczyszczeń. Znaczenie ma pogoda, ale jeszcze ważniejsze jest, czym pali się w piecach, a jak pokazały ubiegłoroczne kontrole, nie zawsze jest to przeznaczonego do tego paliwo. Czasem to… śmieci, których miejsce jest kuble lub w PSZOK-u.

📢 Maria Andrejczyk na Gali Mistrzów Sportów zachwyciła wszystkich swoją urodą i kreacją. Na wydarzeniu pojawiła się razem ze swoim partnerem Gala Mistrzów Sportów to wydarzenie, na którym doceniane są osiągnięcia polskich sportowców. W tym roku wyróżnionych zostało wiele kobiet, a wśród nich zjawiskowo piękna Maria Andrejczyk, która zachwyciła urodą i kreacją. Na imprezie towarzyszył jej partner – Marcin Rosengarten.

📢 Dobczyce. Policjant na urlopie zatrzymał pijanego kierowcę Uwagę sierżanta sztabowego Łukasza Gawlika zwrócił kierowca, który nie tylko wyprzedził jego samochód na łuku drogi, ale dalej jechał przed nim zygzakiem. Zaniepokojony tym zatrzymał kierowcę, a kiedy poczuł od niego alkoholi odebrał mu kluczyki. Jak potwierdziło badanie alkomatem, słusznie, bo kierowca miał prawie promil alkoholu.

Prasówka 11.01 Myślenice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Myślenice. Góry nie tylko do wędrówek, biegów i na narty. Miasto stworzy sieć tras do kolarstwa górskiego Gmina Myślenice podpisała długo oczekiwaną umowę z Nadleśnictwem Myślenice. Za kilka miesięcy miasto ma zyskać nową atrakcję nie tylko dla turystów. Wszak i wśród mieszkańców nie brakuje pasjonatów downhilliu i enduro (ba, stąd wywodzą się mistrzowie tych dyscyplin!), a to co ma powstać to właśnie pierwsze profesjonalne trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Różny stopień trudności pozwoli korzystać z nich nie tylko regularnie trenującym zawodowcom lub półzawodowcom, ale również rodzinom z dziećmi.

📢 Trzebunia. Góralskie kolędowanie z kliszczakami [ZDJĘCIA] Góralskie granie i śpiew niosły się w niedzielny wieczór z kościoła parafialnego w Trzebuni. Koncert kolęd i pastorałek zorganizował tam miejscowy oddział Górali Kliszczackich należący do Związku Podhalan. Śpiewali dorośli i dzieci, a przygrywała im kapela Trzebuńskie Kliszczaki. 📢 Prawie 2,5 tys. więcej akcji straży pożarnej w Małopolsce. Co się dzieje? Strażacy z Małopolski podsumowali rok 2021, trudny rok, gdzie pracy mieli o wiele więcej. Powodzie, pożary, wypadki. Koronawirus nie zatrzymał tych zdarzeń, gdzie pomoc strażaków była konieczna. Małopolscy strażacy w 2021 roku wyjeżdżali do zdarzeń 50 002 razy, w tym do 7 284 pożarów, 38 424 miejscowych zagrożeń oraz do 4 294 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2020 roku strażacy w województwie małopolskim odnotowali wzrost liczby interwencji o 2 403. W 2020 r. odnotowano 47 599 zdarzeń, w tym 9 811 pożarów, 33 926 miejscowych zagrożeń oraz 3 862 alarmów fałszywych.

