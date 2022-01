Przegląd prasy 12.01.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Kwadrans po północy w nocy z poniedziałku na wtorek strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu osobowego na ulicy Mostowej w Myślenicach. Kiedy przybyli na miejsce, pojazd był cały objęty ogniem. Ugaszenie go zajęło strażakom pół godziny. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale samochód został całkowicie zniszczony.

Turniej Czterech Skoczni Polacy zakończyli w fatalnych nastrojach. Było tak źle, że Kamil Stoch został wycofany po dwóch konkursach, a inni polscy skoczkowie także mocno odstawali od rozbudzonych w ostatnich latach oczekiwań kibiców. W najbliższy weekend kadrę Michala Doleżala czekają dwa konkursy w Zakopanem: drużynowy i indywidualny. W rozmowie z nami Dawid Kubacki opowiada o problemach skoczków w Pucharze Świata i pomysłach na poprawę wyników przed startem w Polsce i lutowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie.

Podczas kontroli drogowej w ręce policji zatrzymano poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez irlandzki wymiar sprawiedliwości 37-latka z Polski podejrzewanego o pedofilię. W ręce policji wpadł przez to, że jadąc zakopianką przekroczył prędkość. Niedługo potem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie doprowadzili go do prokuratury, a następnie do sądu i aresztu śledczego, gdzie czeka na ekstradycję.