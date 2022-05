Przegląd prasy 14.05.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Pałac Elizejski zareagował na krytykę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat dialogu prezydenta Francji Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem. Ukraiński przywódca powiedział, że prowadzone od początku wojny rozmowy na linii Paryż-Moskwa nie przyniosły do tej pory "żadnych efektów". Biuro francuskiego prezydenta odparło, że działania dyplomatyczne Francji były popierane przez władze w Kijowie.

Wacom One By Wacom S (CTL-472) + Corel Painter Essentials

Wieczorem, spędzając czas na świeżym powietrzu można już doświadczyć nieprzyjemnego ukłucia i swędzenia jakie następuje po ugryzieniu komara. Ciepłe dni sprzyjają pojawianiu się tych nieznośnie bzyczących owadów, od których niektóre osoby nie mogą się opędzić. Jeśli należysz do tych nieszczęśników, których komary wręcz uwielbiają i zawsze po wieczornym spacerze czy grillu na świeżym powietrzu masz pełno swędzących bąbli na skórze być może owady kusi twój zapach lub strój. Sprawdź, co przyciąga komary i czy da się tego uniknąć.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

30-letni reprezentacyjny piłkarz ręczny, od 2019 roku występujący w Paris Saint-Germain Handball, Kamil Syprzak organizuje konkurs dla grup młodzieżowych w wieku 11-14 lat, w którym nagrodą jest wyjazd do Paryża. Zgłoszenia do „Sypa Challenge" można wysyłać do 31 maja.

Budowa ścieżek w sąsiedztwie Zalewu Dobczyckiego w gminie Siepraw dobiega końca. Rowerzyści długo na nie czekali, ale w te wakacje będą mogli wreszcie z nich skorzystać.

Rolnictwo nastawione na wysoki zysk stosuje coraz więcej środków ochrony roślin. W głównej mierze ma to wpłynąć na eliminację szkodników, atrakcyjny wygląd owoców i warzyw oraz przyspieszyć ich wzrost. Od 2004 roku amerykańska agencja Environmental Working Group (EWG) publikuje listę „Clean Fifteen”, czyli 15 czystych owoców i warzyw, które mają małą ilość pestycydów.