Przegląd prasy 14.12.2021 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Gabrielle Williams tworzy profil na Tik Toku, który obfituje w pyszne dania, nawiązujące do popularnych filmów i seriali. Znajdziemy tu m.in. jedzenie inspirowane słynnymi produkcjami Disneya. Pan de muerto z oscarowej animacji „Coco”, zupa orzechowa dla Roszpunki, babeczki truskawkowo-czekoladowe ze „101 dalmatyńczyków” czy suflet serowy z „Pięknej i bestii” - to tylko niektóre z przyrządzanych przez nią potraw. Te nagrania pobudzają apetyt.

We wtorek (14 grudnia) w Miejskiej Bibliotece Publicznej zostanie otwarta wystawa "Cywilizacje. Grafika", na którą składają się prace Julii Piwowarczyk, studentki IV roku grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Początek wernisażu o godz. 18. Z kolei w środę (15 grudnia) jak co roku przed Bożym Narodzeniem, także i teraz Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zaprasza na wspólne czytanie poezji pod choinką. Rozpocznie się ono o godz. 17.30.

Orient Express to jeden z najbardziej niezwykłych pociąg w dziejach. Stanowi symbol luksusowych podróży w złotej epoce końca XIX w. Formalnie ostatni kurs ten niesamowity pociąg odbył w 1977 r. Włosi jednak chcą, by znowu ruszył po torach. Uruchomienie nowego Orient Expressu planowane jest na rok 2023.

Byliście grzeczni w tym roku? Jeśli nie, Święty Mikołaj zna miejsce, w którym takie huncwoty jak Wy mogą się nieźle zabawić. To unikalny jarmark bożonarodzeniowy dla dorosłych, Santa Pauli w Hamburgu, przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Wśród atrakcji „apteka grzanego wina”, pokazy striptizu i bardzo nietypowe karaoke.

Cztery godziny zajęło strażakom ugaszanie pożaru kotłowni, do jakiego doszło w jednym z domów w Czasławiu. Pracy nie ułatwiało im to, że w pomieszczeniu składowany był opał. Z powodu dużego zadymienia strażacy pracowali w aparatach powietrznych. Użyli też kamery termowizyjnej.

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości i rodzinnej miłości. Jest to jedna z najlepszych okazji, aby spędzić więcej czasu z bliskimi, złożyć im jak najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Święta jest to również czas na kultywowanie tradycji, spośród których są też takie związane właśnie ze składaniem życzeń. Zobacz najpiękniejsze życzenia i wierszyki świąteczne.