Przegląd prasy 16.01.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

W piątek (14 stycznia) ok. godziny 22.20 myślenicka policja otrzymała zgłoszenie o samochodzie poruszającym się zakopianką (droga ekspresowa S7) pod prąd. Auto jechało w kierunku Krakowa jezdnią w kierunku Zakopanego. Za kierownicą, jak okazało się po bezpiecznym zatrzymaniu go, siedział 87-latek z okolic Bielska-Białej. Żeby go zatrzymać, co udało się o godz. 22.40 policja zarządziła blokadę w rejonie estakady w Myślenicach (skrzyżowania z ulicą Słowackiego) wstrzymując ruch samochodów w kierunku Zakopanego.

W sobotę największe zachmurzenie będzie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach możliwe są rozpogodzenia. Temperatura wszędzie będzie dodatnia, a najcieplej będzie w Szczecinie i okolicach. W niedzielę pogoda będzie podobna, z jedną różnicą – będzie wiał znacznie lżejszy wiatr. Początek nowego tygodnia przywita nas opadami deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu.