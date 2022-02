Przegląd prasy 16.02.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Dwór w Raciechowicach wygląda obecnie zupełnie inaczej niż nieco ponad roku, kiedy to doszło w nim do katastrofy budowlanej. Dach, który wtedy zawalił się, jest już wymieniony na nowy. Zaszły też inne zmiany.

Gmina Dobczyce szuka wykonawcy pierwszego w mieście integracyjnego placu zabaw. Powstanie on na osiedlu Jagiellońskim (między blokiem 11 a pasażem handlowym) i będzie się składał z siedmiu urządzeń (m.in. zestaw integracyjny, hamak, trampolina, stolik do gry w szachy) oraz piaskownicy.

Dzień Singla to święto obchodzone 15 lutego. Jak jednak obchodzić tak dziwną okazję? Przykładowo, z grami typu single player. Oto trzy najnowsze propozycje, które mogą zainspirować was dziś wieczór do gry solo.

Polska obfituje w wiele pięknych miejsc i atrakcji. Wśród nich są z pewnością parki miniatur, które oprócz zapewnienia wspaniałej rozrywki mają wartość edukacyjną. To jedne z najlepszych miejsc do spędzenia wolnego czasu - bez względu na to, czy wybieramy się tam całą rodziną, czy samotnie. Przedstawiamy najlepsze parki miniatur, do których warto wybrać się będąc na południu Polski!

Dwoje młodych ludzi okradało kościoły. 27-latek i jego o 6 lat młodsza partnerka wpadli po włamaniu do myślenickiego kościoła. Mieli już wówczas kilka podobnych prób na sumieniu. W namierzeniu sprawców pomocny okazał się monitoring miejski.