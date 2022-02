Przegląd prasy 18.02.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Agata Stankiewicz to współautorka książek kulinarnych i współprowadząca program „Dziewczyny z wypiekami”. Na swoim kanale na Youtube „Sugarlady” przepisy na domowe wypieki i desery. Tym razem postanowiła zrobić ciasto na każdą kieszeń, które sprosta rosnącym cenom na sklepowych półkach. Zobaczcie, jak poradziła sobie z zadaniem wyznaczonym przez obserwatorów.

W pogoni za bardziej ekologicznym stylem życia w duchu „zero waste” sięgamy po coraz to nowe rozwiązania. Sama postawa i wprowadzanie jej w życie są absolutnie godne pochwały, jednak pojawiają się rozwiązania, które budzą pewne wątpliwości. Jednym z nich jest wielorazowy papier toaletowy, który znajduje coraz więcej zwolenników. Czym jest taki papier, jakie ma zalety oraz wady i czy jest jedynym ekologicznym rozwiązaniem w zakresie „higieny wydalania”? Wyjaśniamy.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

Taki przysmak jadaliśmy w czasach PRL. Pyszne, delikatne wafle z kakaową masą to dla wielu ulubiony deser z dzieciństwa. Przepis nawiązujący do klasycznego, wiedeńskiego torcika Pischinger, przygotowywany był przez zaradne panie domu z dostępnych wówczas składników zastępujących smak czekolady. Mamy dla Ciebie przepis z naszego starego notatnika kulinarnego. Zobacz, jak przygotować wafle a'la Pischinger rodem z PRL.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W rozliczeniu PIT za 2021 rok mamy możliwość odliczenia darowizny na kulturę i renowację zabytków. Ulga dotyczy m.in. osób, które wpłacą pieniądze na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Warto zrobić to już teraz, żeby szybciej otrzymać zwrot od fiskusa i nie stresować się rozliczeniami na ostatnią chwilę w tracie długiego majowego weekendu. Z dochodów uzyskanych w 2021 roku możemy rozliczyć w tym roku do 2 maja 2022 (poniedziałek). Sprawdź, jak to zrobić!

Poradnia Zdrowia Psychicznego działającego w strukturach szpitala powiatowego w Myślenicach będzie działała jeszcze tylko do końca lutego br. Dyrektor szpitala Adam Styczeń dziękując za zaufanie pacjentom, którzy przez lata z niej korzystali pisze, że decyzja ta została wymuszona wypowiedzeniem przez NFZ kontraktu na dalsze prowadzenie tej poradni.