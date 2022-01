Przegląd prasy 22.01.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Nadchodzący weekend połączony z Dniem Dziadka będzie okazją do pokolędowania, pobiegania, pomorsowania, poszusowania, pogrania w gry planszowe i pomagania. FOKA Krwiodzielka zachęca do oddania krwi, a dobczycki Teatr pod Zamkiem zaprasza myśleniczan na spektakl "Zemsta".

Prasówka 22.01 Myślenice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek (20 stycznia) po godz. 17 na przejściu dla pieszych przez ulicę Słowackiego (w rejonie skrzyżowania ze Słoneczną) doszło do potrącenia 14-latki. Kierowca, który ją potrącił miał cofnięte uprawnienia do kierowania i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Stan dziewczyny pozwolił na to, aby wkrótce po przewiezieniu do szpitala opuściła go.