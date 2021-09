Przegląd prasy 23.09.2021 Myślenice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Prasówka Myślenice 23.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W czwartek (23 września) po godz. 8 rano na ulicy Królewskiej w Sieprawiu doszło do wypadku. Służby po przejeździe nie miejsce zastały uszkodzony samochód osobowy w rowie. Dwie osoby (w tym dziecko) zdołały same, o własnych siłach go opuścić. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód ten wpadł do rowu chcąc uniknąć zdarzenia z drugim autem, którego kierowca z nieznanych przyczyn przekroczył oś jedni i zjechał na przeciwny pas. Kierowca tego drugiego pojazdu oddalił się z miejsca zdarzenia.