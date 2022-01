Przegląd prasy 27.01.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Prasówka Myślenice 27.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Piąta fala pandemii rośnie w szalonym tempie. W środę liczba zakażeń przekroczyła kolejną barierę. W całym kraju odnotowano ponad 53 tys. zakażeń. Tak źle jeszcze nie było. Jeśli chodzi o Małopolskę to średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła ponad 108 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To jeden z najgorszych wyników w kraju. Przeanalizowaliśmy sytuację we wszystkich powiatach województwa.