Przegląd prasy 28.09.2021 Myślenice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

W odpowiedzi na ogłoszony przez myślenicki SP ZOZ przetarg na przebudowę i remont oddziału wewnętrznego wraz z oddziałem neurologii wypłynęły dwie oferty. Jedna opiewa na kwotę 10,3 mln zł, druga zaś na 12,5 mln zł, a to oznacza, że tańsza z nich jest o 4 mln zł wyższa od kwoty, jaką szpital zamierza przeznaczyć na to zadanie.

Na równe nogi postawiła myślenickich policjantów wieść, że uczeń jednej z miejskich podstawówek przyniósł do szkoły... granat ręczny. Odetchnęli z ulgą, kiedy na miejscu stwierdzili, że to tylko atrapa. Jak wyjaśniła zaskoczona matka 10-latka, „granat” to wakacyjna pamiątka znad morza, którą dziecko bez jej wiedzy zabrało do szkoły.