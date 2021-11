Przegląd prasy 30.11.2021 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Budzi się o 5.00 czy 5.30, bo musi dojechać do szkoły. Dzień wcześniej zarwał noc, trzeba było nauczyć się do dwóch kartkówek i jednej odpowiedzi ustnej. Kończy o 16.00, na 18.00 jedzie na dodatkowy angielski. A po powrocie prace domowe i nauka na kolejny dzień. Tym razem trzeba zrobić projekt, więc spać kładzie się chwilę przed północą. Polski uczeń „pracuje” zdecydowanie więcej niż niejeden dorosły – jest wyczerpany, zestresowany i zmęczony życiem.

Prasówka 30.11 Myślenice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Małopolsce znajdziemy wiele zakątków, gdzie bez problemu można zażyć zimnej kąpieli w grupie zawodowców. Takie spotkania organizują kluby morsa, tych jest kilkanaście w naszym województwie. Prócz takich klasyków, jak Bagry czy Zalew Kryspinów są inne miejscówki, rzut beretem do Krakowa, a częstujące nas przy tym boskimi widokami. Tam też spotkamy prawdziwie zaprawionych w boju morsów! Przejdź do galerii i sprawdź najlepsze lokalizacje do uprawiania morsowania. PS. Polecamy również zapoznać się z naszym poradnikiem, dotyczącym morsowania. To rozrywka nie dla wszystkich!