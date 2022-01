Przegląd prasy 31.01.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Prasówka Myślenice 31.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W powiecie myślenickim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w rytm silników samochodowych. Samochody zabytkowe pojawiły się na myślenickim Rynku, a terenowe, rajdowe i do driftu na terenie pod zaporą w Dobczycach. Za datek do puszki można skorzystać z przejażdżki na prawym fotelu. Kto ponad jazdę samochodem przedkłada marsz lub bieg mógł wziąć udział w treningu, na który zaprosił Dominik "Guma" Szczurek, albo w wydarzeniu Rozbieganych Dobczyc. Z kolei do wspólnego morsowania w Rabie w Dobczycach zaprosili Morsomaniacy.