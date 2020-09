Przegląd prasy 4.09.2020 Myślenice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09.2020, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków opuszcza żółtą strefę, ale ma nowe ognisko koronawirusa - wśród zakonnic z Łagiewnik”?

Prasówka Myślenice 4.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków opuszcza żółtą strefę, ale ma nowe ognisko koronawirusa - wśród zakonnic z Łagiewnik Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w piątek nową listę powiatów, które znajdą się w strefach żółtych i czerwonych, tych najbardziej zaatakowanych przez epidemię koronawirusa - a w związku z tym z większymi obostrzeniami. Kraków odtąd nie będzie już w strefie żółtej, do której - z uwagi na liczbę nowych przypadków zakażeń - trafił przed tygodniem. A to wiązało się z całą listą dodatkowych obostrzeń - chodziło m.in. o niższy limit osób na weselach, imprezach sportowych czy kulturalnych. Teraz więcej osób będzie mogło brać udział np. właśnie w przyjęciach weselnych (do 150 gości). Zmiany zaczynają obowiązywać w sobotę, 5 września. W stolicy Małopolski tymczasem pojawiło się nowe ognisko koronawirusa: w klasztorze w Łagiewnikach. Oprócz krakowskich zakonnic w województwie wirus dał się we znaki m.in. szkołom czy chórzystom z Tarnowa. 📢 Kraków. 35 zakonnic z Łagiewnik jest zakażonych koronawirusem. Dwie z nich są w szpitalu Jest nowe ognisko koronawirusa w Krakowie, związane z zakonem sióstr. Mamy tam 35 sióstr zakażonych - przekazała w piątek Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Wynik pozytywny testu na koronawirusa uzyskało 35 zakonnic - na 59 przebadanych. Chodzi o siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

📢 8 skutecznych sposobów na znalezienie pierwszej pracy. Im szybciej zaczniemy szukać, tym lepiej Poszukiwania pierwszej pracy nie warto odkładać. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i nowym umiejętnościom będzie o wiele łatwiej pokonywać kolejne szczeble kariery zawodowej.

📢 Mieszkanie kosztuje dziś 108 średnich pensji. Tak źle nie było od lat. Winna pandemia? II kwartał 2020 r. nie był łaskawy dla osób chcących kupić własne M, jednak dostępność mieszkań i tak jest wyższa niż podczas poprzedniego kryzysu. 📢 Lekarze z niepokojem czekają na strategię walki z COVID. "Nasze praktyki i przychodnie zamienią się w wylęgarnię COVID-19" Od kilku miesięcy trwa dyskusja dotyczą zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej w kontekście kolejnej fal zachorowań na koronawirusa i oddzielenia pacjentów od chorych borykających się z "tradycyjnymi", jesiennymi infekcjami. Lekarze zrzeszeni w ramach Porozumienia Zielonogórskiego apelują: "POZ to nie miejsce do opieki nad pacjentami z COVID-19".

📢 Praca zdalna uregulowana prawnie. Wyjaśniamy zmiany od 5 września 2020 r. Praca zdalna miała być dopuszczalna tylko do 4 września. Na szczęście 5 września zaczynają obowiązywać regulacje, które umożliwią pracownikom kontynuowanie home office. Zobacz, jak długo pracodawca może zlecać pracę zdalną i na jakich warunkach. 📢 Tatry. Na szlaki z "małpką", a potem w krzaki. Szklane piersiówki zasypują górski krajobraz Tatry opanowały… małpki. Tatrzański Park Narodowy ma kłopot z nowego rodzaju śmieciami, jakie pojawiły się w te wakacje w górach. To małe szklane buteleczki po alkoholu. W te wakacje takich odpadów było w górach sporo. 📢 Starożytne śpiewające psy na wolności: jak brzmią? TOP 9 zwierząt, które wydają najbardziej szalone odgłosy Śpiewające psy z Nowej Gwinei to rasa, która przez pięć dekad z rzędu była uznawana za wymarłą na wolności. Ostatnio świat obiegła dobra nowina - rzadki pies został właśnie zauważony przez naukowców na odległych wyżynach prowincji Papua w Indonezji. Jakie jeszcze zwierzęta zadziwiają swoim głosem, szybko zyskując internetową sławę?

📢 Grzybobranie na wesoło! Zobacz najlepsze MEMY o grzybiarzach i zbieraniu grzybów Zbliżająca się jesień to idealny czas na rozpoczęcie grzybobrania. Wkrótce lasy powinny zapełnić się dorodnymi okazami. Jednak oprócz grzybów w lasach pojawią się również oni - grzybiarze! Zbieranie grzybów to dla nich pasja i świetna forma spędzania wolnego czasu. Od wczesnych godzin porannych wchodzą do lasów, by zebrać jak najwięcej grzybów i z pewnością nie są zadowoleni, gdy na swojej drodze spotkają innych pasjonatów. A jak grzybiarzy opisuje internet? Zobacz najlepsze MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! 📢 Tak wyglądają nowe koszulki reprezentacji Polski. Klasyczny i elegancki krój Poznaliśmy nową wersję strojów reprezentacji Polski. Po raz pierwszy drużyna Jerzego Brzęczka zagra w nich w piątek, 4 września w meczu Ligi Narodów z Holandią. Klasyczny krój nawiązuje do koszulek z lat 70. i 80. PZPN dla kibiców przygotował dwie wersje kolorystyczne oraz koszulkę dedykowaną dla kobiet.

📢 Szef GIS Jarosław Pinkas: Liczba gości na weselach powinna zostać ograniczona do 50 osób Główny Inspektorat Sanitarny przygotował nowe rekomendacje dla rządu dotyczące organizacji wesel. Zostały one dziś przedstawione na rządowym zespole zarządzania kryzysowego. 📢 Nie ma nic bardziej polskiego niż Ojciec Mateusz? Te telewizyjne hity są adaptacjami zagranicznych programów Czy wiecie, jakie seriale i programy telewizyjne są adaptacjami zagranicznych programów? Będziecie zaskoczeni - niektóre z nich traktowane są wśród widzów jako "typowo polskie", oryginalne produkcje! 📢 Szczepionka na grypę. "Rzeczpospolita": Limit na aptekę to jedna szczepionka dziennie Piątkowa "Rzeczpospolita" informuje, że nie wszyscy chętni będą mogli zaszczepić się jesienią na grypę. Rząd zarezerwował jedynie dwa miliony szczepionek. Farmaceuci już mówią o limitach narzuconych przez hurtownie: jedna szczepionka na aptekę dziennie. Lekarze i specjaliści zachęcają do szczepienia przeciwko grypie szczególnie w tym sezonie, gdy oprócz grypy poważne zagrożenie dla zdrowia będzie stanowił koronawirus.

📢 Wygraj 1 ze 100 par butów dronem! Do 7 września trwa ogólnopolski konkurs PUMA Z DRONA, w którym można wygrać dostawę butów i zwrot gotówki za pomocą drona. Zobaczcie galerię pierwszych zwycięzców! 📢 Na tropie "Plandemii". Koronawirusowi negacjoniści podbijają internet i ulice O maseczkach mówią „szmaty” albo „kagańce”. Nie wierzą w pandemię. Dla nich to „plandemia” - globalny spisek mający na celu wprowadzenie dyktatury rządu światowego. Odmawiając poddawania się restrykcjom sanitarnym powołują się na konstytucję. I rosną w siłę. 📢 Piłkarze Ekstraklasy wybrali najlepsze i najgorsze murawy. Kto ma dywan, a kto klepisko? [RANKING] Piłkarze grający w PKO Ekstraklasie kolejny raz ocenili najbardziej i najmniej zadbane murawy. Zawodnicy oceniali je w skali od 1 do 5 (ocena "1" oznacza fatalny stan murawy, a "5" - świetny). Ze wszystkich głosów wyliczono średnią, dzięki czemu powstały tabele muraw Ekstraklasy za sezon 2019/20. Sprawdźcie klasyfikację!

📢 Polscy piłkarze bez klubu. Kogo można pozyskać za darmo? Mamy już wrzesień, a na rynku cały czas nie brakuje zawodników z kartą w ręku. Którzy polscy piłkarze wciąż czekają na zatrudnienie? Za darmo można pozyskać zarówno ligowych wyjadaczy, jak i reprezentantów Polski.

