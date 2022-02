Przegląd prasy 8.02.2022 Myślenice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sułkowice, Krzczonów. 18 litrów krwi oddano podczas niedzielnej akcji krwiodawstwa. Będzie jeszcze okazja, już w niedzielę”?

Prasówka Myślenice 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sułkowice, Krzczonów. 18 litrów krwi oddano podczas niedzielnej akcji krwiodawstwa. Będzie jeszcze okazja, już w niedzielę Efekt niedzielnej akcji krwiodawstwa w Sułkowicach to oddanych 18 litrów krwi. Udało się go osiągnąć dzięki 40 osobom. Do udziału w akcji zgłosiło się ich nawet więcej, bo 44, ale cztery nie zostały zakwalifikowane do oddania krwi.

📢 Myślenice. Skradziono sprzęt pomocny przy akcjach ratowniczych. GOPR-owcy apelują Grupa Podhalańska GOPR opublikowała w poniedziałek (7 lutego) komunikat o kradzieży dwóch sztuk radiostacji ratowniczych wraz z wyposażeniem (baterie, stacje ładowaniu) oraz jednej radiostacji z obsługi wyciągu. Skradziono je w nocy z niedzieli na poniedziałek ze stacji ratunkowej znajdującej się przy górnej stacji kompleksu narciarskiego Sport Arena Myślenice na Chełmie.

📢 Mierzeń. Pożar budynku gospodarczego. Interweniowała straż W niedzielę (6 stycznia) ok. godz. 21.30 straż pożarna została wezwana do pożaru budynku gospodarczego w Mierzniu. Paliła się drewniana szopa o powierzchni niespełna 30 m kw. Do jej gaszenia zadysponowano sześć zastępów straży.

Prasówka 8.02 Myślenice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pokemon Legends Arceus - powiew świeżości i rewolucja dla serii? Recenzja kontrowersyjnej odsłony cyklu GameFreak - deweloper stojący za grą - obiecywał, że Pokemon Legends Arceus to nowa świeżość i rewolucja wśród tytułów wydawanych pod tą niezwykle popularną marką. Jednak niestety nie jest tak kolorowo, jak byśmy tego chcieli - zobacz, czy warto zagrać i czego się spodziewać po nowej odsłonie kieszonkowych potworów.

📢 Myślenice. Wydział Komunikacji już w nowej siedzibie [ZDJĘCIA] Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego przeniósł się już do nowego biurowca powiatu (przy ul. Drogowców 2a) i od poniedziałku (7 lutego) to tam przyjmuje klientów. Także dziś zaczyna się przeprowadzka do tego budynku kolejnych wydziałów: Architektury, Budownictwa i Remontów; Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Wprowadzili do obrotu blisko tonę narkotyków