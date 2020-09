Przegląd prasy 8.09.2020 Myślenice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09.2020, w Myślenicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Policja analizuje wypadek naszej dziennikarki - Anny Karbowniczak. Kierowca nie hamował. Uderzenie było tak mocne, że pękła szyba w busie”?

Prasówka Myślenice 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Policja analizuje wypadek naszej dziennikarki - Anny Karbowniczak. Kierowca nie hamował. Uderzenie było tak mocne, że pękła szyba w busie Podejrzani o śmiertelne potrącenie naszej dziennikarki Anny Karbowniczak opisali przebieg czwartkowej tragedii, ale policja i prokuratura mają wątpliwości do ich wersji wydarzeń. - Z oględzin wynika, że kierujący busem nie hamował, a po uderzeniu w ofiarę nie zatrzymał się i pojechał dalej razem ze swoimi pasażerami – mówi nam Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Z sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu naszej dziennikarki było uszkodzenie rdzenia kręgowego. Czy natychmiastowa pomoc uratowałyby życie Ani? 📢 Pogoda na 9 września. W środę sporo słońca. Przelotny deszcz pokropi tylko na północy W środę na północy wystąpią przelotne opady deszczu (1-5 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. W Małopolsce termometry pokażą od 20 st. C w Nowym Targu do 26 st. C w Nowym Sączu i Limanowej. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie będzie 25 st.C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i południowo-zachodni. Na północy w porywach może osiągnąć do 45 km/h.

📢 Ci ludzie rządzą polskim internetem: TOP 10. Kim są influencerzy obserwowani przez tysiące? Znasz ich wszystkich? Pod koniec sierpnia 2020 Forbes, w oparciu o analizę sporządzoną przez InfluTool, wypuścił ranking najbardziej wpływowych ludzi w polskim internecie. Lista ma 40 pozycji, my jednak prezentujemy Wam 10 pierwszych miejsc. Kim są influencerzy zbierający codziennie tysiące lajków? Kto kryje się pod nazwą RL9 i jaką twarz ma "mały potwór 96"? Zobaczcie ludzi, którzy rządzą polskim internetem. Znacie ich wszystkich?

📢 Kolacja w stylu fit. Co można zjeść, by nie tyć i dobrze spać? O której jeść kolację i ile kalorii spożywać? Pomysły na zdrowe kolacje Kolacja to najbardziej problematyczny posiłek w ciągu dnia. Zwykle to właśnie on wpływa na to, ile ważymy i jak się czujemy. Powód? Dla wielu osób ostatni posiłek jest tym największym – i jedynym, który można zjeść w spokoju i ze smakiem. Skutek jest łatwy do przewidzenia: sięganie niezdrowe produkty i spożywanie nadmiaru kalorii, co niweluje wysiłki wkładane w zachowanie zdrowego menu. Tak jednak być nie musi – sprawdź, co na temat kolacji mówią badania, dowiedz się, ile kalorii można zjeść i o jakiej porze, i wypróbuj nasze pomysły na fit kolacje! 📢 W tych branżach będzie łatwiej o pracę. Poznaj plany polskich pracodawców Zapotrzebowanie na nowych pracowników rośnie. W ciągu najbliższych miesięcy przybędzie nowych etatów, chociaż nie obejdzie się bez zwolnień. Sprawdź, jakie perspektywy na znalezienie pracy będziesz mieć w najbardziej popularnych branżach.

📢 Zmiana stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie badania na koronawirusa. Lekarz rodzinny może skierować na test po teleporadzie Ministerstwo Zdrowia poszło na rękę lekarzom rodzinnym i zmieniło zasady kierowania pacjentów na badanie dotyczące koronawirusa. W pewnych przypadkach możliwe będzie skierowanie na test po teleporadzie, a nie fizycznej obecności pacjenta w gabinecie. 📢 Lech Kaczyński zbudował Solidarność? Internauci mają MEMY. Jarosław Kaczyński: Jego rola była decydująca. Co na to internauci? Wystawa: "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" została otwarta w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości otwarcia, Jarosław Kaczyński mówił tym, jak wielką rolę miał jego brat w powołaniu Solidarności. "Lech Kaczyński odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku Solidarności" - ocenił prezes PiS. Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.

📢 Warunki techniczne WT 2021 – droższa budowa domu od 2021 r. Co się zmieni? Od 1 stycznia 2020 r. budowane domy będą musiały spełnić bardziej rygorystyczne niż dotąd normy dotyczące izolacyjności cieplnej. Zmiany obejmą także domy modernizowane. 📢 Panele fotowoltaiczne na dachach rosną jak kiedyś anteny satelitarne. To moda czy sposób na darmowy prąd i ogrzewanie: 8.09.2020 Polacy na potęgę instalują panele fotowoltaiczne na dachach. Daje to oszczędności w domowym budżecie im samym, otoczeniu mniej zanieczyszczone powietrze, korzysta też całe środowisko. 📢 Centra handlowe apelują do rządu o jasny nakaz używania maseczek. Na Zachodzie za brak maseczki grożą słone kary. Polskie prawo jest wadliwe Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać”. Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu. Coraz więcej krajów na Zachodzie wprowadza lub zaostrza kary za brak maseczki w miejscu publicznym. Noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. w całym Paryżu, kara wynosi 135 euro. W Berlinie kary wahają się między 50 a 500 euro, a we włoskiej Kampanii nawet 1000 euro. Zaostrzone przepisy brytyjskie przewidują kary nawet do 3200 funtów, a irlandzkie – karę pół roku więzienia.

📢 8 elementów oferty pracy, które zniechęcą każdego kandydata. Jak stworzyć idealne ogłoszenie o pracę? Nawet najlepsza firma może mieć problem z pozyskaniem kandydatów do pracy, jeśli nie zadba o ofertę zatrudnienia. Brak wszystkich informacji, niepoważna forma czy wygórowane oczekiwania to największe grzechy osób przygotowujących ogłoszenia o pracę. 📢 Lanberry wygrała konkurs "Premiery" na festiwalu Opole 2020 z piosenką "Plan awaryjny". Nowa płyta Lanberry 23.10.2020. Zobacz wywiad wideo "Plan awaryjny"okazał się szczęśliwy dla Lanberry. Artystka z Warszawy wygrała konkurs "Premiery" podczas festiwalu Opole 2020. Uznanie zdobyła u jury profesjonalnego, które to właśnie jej wykonanie uznało za najciekawsze spośród 10 piosenek prezentowanych w konkursie. Lanberry szykuje płytę, która ukaże się 23 października 2020 r. 📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

