Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Myślenicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Myślenic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️”?

Przegląd sierpnia 2020 w Myślenicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️ Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (1.09.2020) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej. 📢 Wyłączenia prądu w Myślenicach. Gdzie 1.09 może wystąpić awaria lub planowane wyłączenie prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w Myślenicach 1.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których może wystąpić brak prądu. Sprawdź, czy 1.09 może zabraknąć prądu w twoim mieście. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są remontu, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w Myślenicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą".

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał. 📢 Kolejny potwór wyciągnięty z Wisły! Ta ryba przeraża Pan Kamil z kolegą złowili w Wiśle w Krakowie prawdziwego potwora. W okolicy Wawelu wyciągnęli z wody gigantycznego, mierzącego 215 cm, suma. "Nie ogarniałem tej ryby. Nie ogarniałem jej ciężaru, wielkości, śliskości. Nie umiałem jej zaprezentować do zdjęcia, bo wielki bebzon suma żył swoim życiem" - podkreśla na swoim blogu. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz tę niesamowitą rybę.

📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało. 📢 Co kupić na prezent ślubny? Oto kilka oryginalnych propozycji prezentów ślubnych Wybierasz się na ślub, ale nie masz żadnego pomysłu na prezent? Pieniądze w kopercie stają się coraz bardziej przereklamowane. Młodzi cenią sobie teraz oryginalne, nietypowe prezenty ślubne. Jednak co kupić? W galerii znajdziesz propozycje na ciekawe prezenty ślubne 📢 MORSKIE OKO i Tatry w godzinach szczytu MEMY. Tłumy, kolejki, oszałamiające widoki. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku Morskie Oko nieustająco est na szczycie wakacyjnej listy przebojów. To najbardziej oblegane miejsce i szlak w Tatrach, codziennie przychodzą tu tysiące turystów. Morskie Oko to tłok na parkingach, korki na drogach dojazdowych i tłumy na szlaku. Morskie Oko to fasiągi, czyli góralskie konne zaprzęgi, wywożące turystów w pobliże celu wędrówki, co dla niektórych stanowi zaprzeczenie idei górskich wycieczek. To jarmark na dole i oszałamiające widoki na górze. To baza do wyjścia na Rysy, ale również symbol niefrasobliwości niedzielnych turystów, którym zimą zdarzało się prosić o interwencję GOPR, bo na łatwym szlaku zaskoczył ich zmrok. To już jest całe społeczne zjawisko. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku.

📢 Patrycja Słaby. Prywatne oblicze pięknej mistrzyni świata w bikini fitness z Nowego Sącza [ZDJĘCIA] 14.08 Przebojowa dziewczyna z Nowego Sącza podbija świat fitness. Patrycja Słaby może pochwalić się nie tylko zdjęciami, ale także bogatą kolekcją trofeów sportowych. Na Instagramie dokumentuje swoje życie i sportowe dokonania - zobaczcie zdjęcia niesamowitej sądeczanki. PRZEJDŹ DO GALERII.

📢 Łukasz Szumowski zrezygnował, a w internecie szumią MEMY. "Szumiał, szumiał i się wyszumiał". Tak zapamiętamy ministra zdrowia Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji i bardzo szybko został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego. O powodach odejścia ze stanowiska poinformował na konferencji prasowej. Jak powiedział - "nigdzie nie znika", zostanie w przestrzeni publicznej, ale już jako poseł. W internecie natomiast szumią memy, a internauci komentują: "szumiał, szumiał i się wyszumiał". Zobacz galerię zdjęć i sprawdź, jak internet zapamięta Łukasza Szumowskiego.

📢 Małopolskie plaże uchwycone w Google Street View. Dasz radę znaleźć siebie na zdjęciu? Sprawdź! Dzięki Google Street View możemy zwiedzać dalekie kraje bez wychodzenia z domu. Wystarczy włączyć aplikację, wpisać wybrane przez nas miejsce i cieszyć się pięknymi widokami. Także polskimi. Sposobem na dobrą zabawę z wykorzystaniem Google Street View jest wybór miejsca, w którym byliśmy i próba znalezienia siebie na zapisanym przez aplikację zdjęciu. Postanowiliśmy trochę ułatwić Wam zadanie. W galerii znajdziecie zdjęcia małopolskich plaż zrobionych w ostatnim czasie przez Google Street View. Jesteście na którymś? 📢 Handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję [RAPORT SIERPIEŃ 2020] Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za posiadanie, wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. Oto zdjęcia i personalia dilerów z Małopolski, których szuka policja. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 15.08.2020 r.).

📢 Pijani i naćpani kierowcy poszukiwani przez policję w Małopolsce [RAPORT SIERPIEŃ 2020] Policjanci z Małopolski osób, które prowadziły samochód po alkoholu lub narkotykach. Rozpoznajesz kogoś z fotografii? Zgłoś to na policję! Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 15.08.2020 r.).

📢 Złodzieje z Małopolski poszukiwani przez policję. Oni wciąż działają [RAPORT SIERPIEŃ 2020] Ponad 30 mieszkańców Małopolski jest poszukiwanych przez policję, gdyż dopuścili się kradzieży. Niektórzy przy okazji stosowali przemoc lub groźby karalne. Mimo popełnionych przestępstw nadal są wśród nas. Przedstawiamy ich listę. Rozpoznajesz któregoś z nich? Daj znać policji. Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 14.08.2020 r.). 📢 10 najpopularniejszych szkół w Krakowie w rekrutacji 2020. Do tych liceów i techników było najwięcej chętnych [RANKING] 12 sierpnia krakowskie licea, technika i szkoły branżowe I stopnia ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych. Do których szkół w Krakowie najtrudniej było się dostać, które okazały się najpopularniejsze w tegorocznej rekrutacji? Przedstawiamy tę pierwszą dziesiątkę.

📢 Jak przetrwać upały? Najlepsze wodne atrakcje w Energylandii w Zatorze [TOP 7] Żar leje się z nieba, nie łatwo przetrwać taki upał. Czas może jednak umilić wizyta w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Tam znajduje wiele atrakcji wodnych. Na szczególną uwagę zasługują zjeżdżalnie i kolejki, na których faktycznie można się trochę pochlapać. Przedstawiamy propozycję TOP 7 najlepszych wodnych atrakcji w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. 📢 Twoje oczko wodne jest lepsze niż moje. Rolnicy poszkodowani? MEMY o programie "Twoja Woda" Oczko wodne plus nie jest korzystne dla rolników? Memy o programie Moja Woda zalały internet, lecz prawdą jest, że rolnicy mają problem z wykorzystaniem rządowego wsparcia. Dlaczego? Przydomowe oczko wodne nie może być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że "Oczko wodne plus" i zbieranie deszczówki miało pomagać w walce z suszą.

📢 Pomorskie: Kolejny wakacyjny weekend pełen turystów. 8-9.08.2020 r. Zobacz zdjęcia m.in. z Sopotu, Stegny, Pruszcza Gd., Pucka Trwa kolejny weekend wakacji 8-9.08.2020. Upalna pogoda dopisuje, a turyści tłumnie przybywają na Pomorze. Mało kto już nosi maseczki i zachowuje zasady społecznego dystansu. Na drogach dojazdowych do nadmorskich miejscowości tworzą się gigantyczne korki, nie przeszkadzają też sinice. Czy koronawirus jest w odwrocie? Na pewno nie. W sobotę, 8 sierpnia padł dobowy rekord zakażeń – odnotowano 843 nowe przypadki wirusa SARS-CoV-2, w tym aż 53 na Pomorzu! To, jak widać na naszych zdjęciach, nie przeszkadza w realizacji wakacyjnych planów. Zobacz, jak mija wakacyjny weekend 8-9 sierpnia 2020 r. w Sopocie, Stegnie, Pruszczu Gdańskim, Pucku i nad Jeziorem Charzykowskim. 📢 Włamywacze poszukiwani przez małopolską policję. Znasz ich? Daj znać policji! [RAPORT SIERPIEŃ 2020] Publikujemy wizerunki włamywaczy poszukiwanych przez małopolską policję. Wszystkie te osoby policja poszukuje za kradzieże z włamaniem. Może któregoś z nich rozpoznajesz? Jeśli tak - jak najszybciej daj znać policji. Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 8.08.2020 r.).

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni