Przegląd tygodnia w Myślenicach, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę z Myślenic od 12.09 do 18.09.2021

Oto artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.09 a 18.09.2021.

Przegląd tygodnia Myślenice od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Myślenice. Potrącenie dziecka na pasach. Kierująca miała zapytać, czy wszystko w porządku i... odjechała W piątek (17 września) kilka minut po godz. 8 na przejściu dla pieszych przez ul. Kniaziewicza (przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja) doszło do potrącenia dziecka. Ze wstępnych informacji wynika, że dziewczynce nic groźnego się nie stało. Kobieta, która prowadziła samochód miała się o tym upewnić, otwierając drzwi i pytając dziecko, po czym odjechała z miejsca zdarzenia. Jednak kiedy dziecko dotarło do szkoły zaczęło uskarżać się na ból. Powiedziało nauczycielce co się stało, a ta poinformowała policję. 📢 Powiat myślenicki. Skusiła ich wizja szybkiego zarobku. Zamiast zarobić - stracili Kilkoro mieszkańców powiatu myślenickiego padło w ostatnich dniach ofiarami oszustów internetowych i straciło od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych! Skusiła ich wizja szybkiego zarobku, jaki miały rzekomo przynieść inwestycje w kryptowaluty oraz na rynku Forex. Policja po raz kolejny przestrzega przez daniem się zwieść oszustom.

📢 Głogoczów. Kroniki sprzed pół wieku są skarbnicą wiedzy o tym, jak się dawniej żyło Za sprawą projektu „Ocalić od zapomnienia… kroniki Domu Kultury w Głogoczowie” w tym właśnie WDK można teraz odbyć podróż w czasie do lat 70-tych i 80-tych minionego wieku. Wystawę przygotowaną na kanwie kronik z tamtego okresu to zresztą niejeden owoc wspomnianego projektu. Drugi to publikacja przybliżająca historię działalności społecznej i kulturalnej mieszkańców tej wsi.

Tygodniowa prasówka 12.09-18.09.2021 Myślenice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uwaga kierowcy podróżujący zakopianką. Na węźle w Pcimiu zamknięto dwie łącznice Z powodu trwającej w centrum Pcimia budowy ronda zmieniono organizację ruchu. Niemożliwe jest korzystanie z łącznic, tj. zjazdu z drogi krajowej nr 7 (zakopianki) na węźle w Pcimiu jadąc od strony Krakowa do Pcimia, jak i z wyjazdu z Pcimia na zakopiankę w kierunku Zakopanego.

📢 Myślenice. Samochód osobowy zderzył się z jeleniem We wtorek przed godz. 22 na myślenickim odcinku zakopianki w kierunku Zakopanego (na tzw. Tarnówce) doszło do zderzenia samochodu osobowego z przebiegającym przez jezdnię jeleniem. Zwierzę nie przeżyło potrącenia. Na miejscu pracowały służby. 📢 Dilerzy i narkotykowi przestępcy ścigani przez policję w Małopolsce. Rozpoznajesz ich? [LISTY GOŃCZE] 17.09.2021 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. Oto zdjęcia i personalia dilerów z Małopolski, których szuka policja. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Myślenice. Po latach oczekiwań łącznik został poszerzony. Teraz służy jako "mała obwodnica" miasta Przebudowany łącznik ulic Sobieskiego i Sienkiewicza w Myślenicach został oddany do użytku kierowców. Poszerzona z 3 do 6 metrów droga służy teraz jako „mała obwodnica” miasta. Choć to krótki, bo zaledwie 700-metrowy odcinek, to jego poszerzenie było jedną z dłużej oczekiwanych inwestycji w mieście. Łącznik pozwala kierowcom zjeżdżającym z zakopianki w ulicę Sobieskiego uniknąć przejeżdżania przez ścisłe centrum.

📢 Osieczany. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku na drodze powiatowej W poniedziałek (13 września) rano na drodze powiatowej w Osieczanach doszło do zderzenia dwóch samochodów. Ze wstępnych informacji wynika, że samochód osobowy najechał na tył samochodu dostawczego, w wyniku czego jedna osoba z osobówki została poszkodowana. Na miejscu pracowały służby. ZRM zabrał poszkodowanego do szpitala, a strażacy ok. godz. 8 usunęli pojazdy z drogi. 📢 Zakopianka: warunki drogowe, utrudnienia. Trwają powroty spod Tatr, zakopianka zakorkowana na kilku odcinkach [ZDJĘCIA, MAPY] Wzmożony ruch na zakopiance obserwujemy od samego rana. Utrudniony jest wyjazd z Zakopanego, kierowcy postoją również na światłach w Klikuszowej i rondzie w Skomielnej Białej. Poniżej nasz aktualizowany raport.

