Przegląd tygodnia w Myślenicach, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Myślenic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Runmageddon Kraków 2020. Błoto i przeszkody w Paczółtowicach im niestraszne [ZDJĘCIA na trasie KIDS]”?

Przegląd tygodnia Myślenice od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Runmageddon Kraków 2020. Błoto i przeszkody w Paczółtowicach im niestraszne [ZDJĘCIA na trasie KIDS] Runmageddon Kraków 2020. Przednia zabawa w Paczółtowicach! Pogoda dopisała, a na trasach przygotowanych przez organizatorów Runmageddonu pojawiło się mnóstwo biegaczy. Nic dziwnego, bo po długiej przerwie wszyscy byli już spragnieni prawdziwej rywalizacji na świeżym powietrzu. Startowano w formułach intro, rekrut, classic, kids, junior i family. Sobotnia impreza dostarczyła uczestnikom mnóstwo wrażeń, a przed nami jeszcze start niedzielny, do którego nadal trwają zapisy. Obejrzyjcie drugą część zdjęć naszego fotoreportera Wojciecha Matusika, które prezentujemy w galerii. 📢 Tatry. Piękne dziewczyny nad Morskim Okiem! [ZDJĘCIA] [30.08.2020] Nie da się ukryć, że Zakopane w tym roku przeżywa prawdziwe oblężenie! Tłumy turystów szturmują najpopularniejsze tatrzańskie szczyty. Niemałym powodzeniem cieszy się także Morskie Oko. To ono stanowi przepiękną scenerią do robienia zdjęć! Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia pięknych dziewczyn z Instagrama wykonane w tym miejscu!

📢 Ech te żony! MEMY o nich rozbawią was do łez! Kto brał ślub, ten się w cyrku nie śmieje! [30.08.2020] O żonach powiedziano już prawie wszystko - wymyślano żarty i śpiewano piosenki. Są też tacy, którzy wpadli na pomysł, aby swoje żony "docenić" za pomocą MEMÓW! Złośliwi mówią, że kto ma w domu żonę, ten się w cyrku nie śmieje. A jak jest naprawdę? Sami się przekonajcie i nieco się pośmiejcie!

📢 Imieniny Rebeki 30.08. Życzenia imieninowe dla Rebeki. Kiedy są imieniny Rebeki? Imieniny Rebeki obchodzone są 30.08 . Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia imieninowe dla Rebeki można wysłać przez sms lub przygotować kartę z wybranymi życzeniami. Które życzenia imieninowe dla Rebeki będą odpowiednie? Znana nam Rebeka z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Z okazji imienin Rebeki można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Rebeki. Czy znasz Rebekę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Rebeka? Które cechy charakteru może mieć Rebeka?

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Imieniny Racibora. Kiedy są imieniny Racibora? Najbliższe imieniny wypadają 29.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Racibora Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Racibor? Imieniny Racibora obchodzimy 29 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 29.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Raciborowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś? 📢 Imieniny Flory 29.08. Jakie życzenia imieninowe dla Flory? Życzenia imieninowe dla Flory Imieniny Flory przypadają na 29.08. Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia na imieniny dla Flory można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. W takim razie które życzenia na imieniny dla Flory mogą być najlepsze? Znana nam Flora z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Dobrze jest również przygotować drobny prezent dla Flory. Czy znasz Florę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Flora. Które cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu?

📢 Imieniny Sabiny 29.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Sabiny? Imieniny Sabiny są obchodzone 29.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Sabiny, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Sabiny można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia na imieniny Sabiny wybrać? Sabina na pewno ucieszy się z życzeń imieninowych, które wyślemy. Z okazji imienin Sabiny można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Sabiny. Czy znasz Sabinę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Sabina? Które cechy charakteru może mieć Sabina?

📢 Kolejny potwór wyciągnięty z Wisły! Ta ryba przeraża Pan Kamil z kolegą złowili w Wiśle w Krakowie prawdziwego potwora. W okolicy Wawelu wyciągnęli z wody gigantycznego, mierzącego 215 cm, suma. "Nie ogarniałem tej ryby. Nie ogarniałem jej ciężaru, wielkości, śliskości. Nie umiałem jej zaprezentować do zdjęcia, bo wielki bebzon suma żył swoim życiem" - podkreśla na swoim blogu. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz tę niesamowitą rybę.

📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów.

📢 Imieniny Gebharda. Kiedy są imieniny Gebharda? Najbliższe imieniny wypadają 27.08. Życzenia i wierszyki na imieniny Kiedy wypadają imieniny Gebharda? Imieniny Gebharda obchodzimy 27 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 27.08. Co oznacza imię Gebhard? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Gebharda. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 Imieniny Amadei 27.08. Jakie życzenia złożyć Amadei? Życzenia imieninowe dla Amadei Imieniny Amadei obchodzone są 27.08 , jednak można je świętować również 14 stycznia, 30 marca, 10 sierpnia. Solenizantce warto złożyć życzenia imieninowe, które będą dopasowane do danej osoby i sprawią jej radość. Wybrane życzenia imieninowe dla Amadei można wpisać do kartki imieninowej lub wysłać jako wiadomość sms. Które życzenia na imieniny Amadei będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Amadei na pewno będą miłym gestem, z którego Amadea się ucieszy. Z okazji imienin Amadei można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Amadei. Czy znasz Amadeę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie przypisane jest Amadei? Jakie cechy charakteru przypisane są do Amadei?

📢 Początek roku szkolnego. Wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. MEN luzuje zasady sanitarne Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola.. 📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii.

📢 Imieniny Dobroniegi 26.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Dobroniedze? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Dobroniegi są obchodzone 26.08. Dobrze jest znaleźć wyjątkowe życzenia imieninowe dla Dobroniegi, które będą dopasowane do charakteru osoby. Życzenia imieninowe dla Dobroniegi mogą zostać wpisane do przygotowanej kartki imieninowej albo przesłane w formie wiadomości sms. W takim razie które życzenia na imieniny dla Dobroniegi mogą być najlepsze? Znana nam Dobroniega z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Dobrze jest również przygotować drobny prezent dla Dobroniegi. Czy znasz Dobroniegę? Złóż jej serdeczne życzenia imieninowe. Jakie pochodzenie przypisane jest Dobroniedze? Jakie cechy charakteryzują osoby o imieniu Dobroniega?

📢 Co trzeci Polak nigdy nie dostał awansu. Pracownicy obawiają się pytać przełożonych o taką możliwość Choć awans jest niezwykle istotny dla pracownika, zdecydowana większość Polaków może jedynie pomarzyć o takim wyróżnieniu w pracy.

