Przegląd tygodnia w Myślenicach, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Myślenice od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Trasa S7: nowe zdjęcia lotnicze z budowy. Odcinek węzeł Widoma - węzeł Szczepanowice prawie gotowy. Pojedziemy nim w październiku 17 września 2021 roku wykonawca złożył do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ostatnie zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektów związanych z realizowanym odcinkiem trasy S7. Łącznie złożonych zostało 28 zawiadomień. Z 13-kilometrowego odcinka od węzła Widoma do węzła Szczepanowice kierowcy skorzystają w październiku. Przejdź do galerii i zobacz najnowsze zdjęcia lotnicze z budowy ważnej trasy. 📢 Najlepszy Dom Świata stoi pod Krakowem! Zobacz, jak wygląda! [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] 2.10.21 Projekt domu o powierzchni 362 m2, który stoi pod Krakowem, został wyróżniony prestiżową nagrodą Rethinking the Future Awards jako jedyna realizacja z całego świata w kategorii Prywatna Rezydencja. Za ten sukces odpowiada BXB Studio, biuro architektoniczne z Krakowa prowadzone przez Bogusława Barnasia. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia tej inwestycji.

📢 Myślenice. Miasto pożegna się z węglem? Chce tego większość radnych miejskich Myślenice chcą iść w ślady Krakowa, który już wprowadził zakaz palenia węglem i kilku innych mniejszych miast Małopolski, które na mocy już podjętych uchwał też to uczynią. Radni Rady Miejskiej w Myślenicach większością głosów przyjęli rezolucję do marszałka województwa małopolskiego dotyczącą zakazu montażu i eksploatacji instalacji na węgiel i paliwa węglopochodne na terenie miasta, z wyłączeniem sołectwa Chełm.

Tygodniowa prasówka 26.09-2.10.2021 Myślenice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Myślenice. Potrącenie na pasach. Kobieta trafiła do szpitala W czwartek (30 września) przed godz. 9 na przejściu dla pieszych przez drogę powiatową Myślenice-Trzemeśnia-Wiśniowa doszło do potrącenia 42-letniej kobiety. Przejście to znajduje się zaraz na początku tej drogi, za rondem im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a przed mostem osieczańskim. Kobieta z ogólnymi potłuczeniami niezagrażającymi jej życiu została przewieziona do szpitala.

📢 Odkrywanie ziemi myślenickiej z przewodnikami PTTK Dobczyce [ZDJĘCIA] Jubileuszowy, 25 rok istnienia oddziału PTTK Dobczyce mija przewodnikom bardzo aktywnie. Co rusz zapraszają na organizowane przez siebie wycieczki i zachęcają do poznawania bliższych i dalszych okolic. Tylko we wrześniu można było z nimi zwiedzić piękne zakątki powiatu myślenickiego oraz Beskid Niski i Łemkowszczyznę, a już w najbliższą niedzielę (3 października) zapraszają na Jesienny Złaz Turystyczny na Suchej Polanie. 📢 Powiat myślenicki. Lokalne Grupy Działania połączą siły? A może zastąpi je nowa? Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania wójtów i burmistrzów, które odbyło się z inicjatywy starosty myślenickiego, była przyszłość Lokalnych Grup Działania. Powodem podjęcia tej dyskusji są nowe zalecenia. 📢 SPIS POWSZECHNY Kraków i Małopolska. To ostatnie godziny na spisanie się. Gdzie i kiedy można dokonać spisu? [LISTA MIEJSC] Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Obowiązkową formą jest samospis internetowy, metodami uzupełniającymi są spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Dla osób, które potrzebują pomocy w spisaniu się bądź nie posiadają dostępu do internetu uruchomiono specjalne punkty na terenie całego kraju, gdzie można wypełnić formularz spisowy samodzielnie lub skorzystać z pomocy dyżurujących urzędników. Gdzie i kiedy można dokonać spisu w Małopolsce?

📢 Myślenice. Nagroda za remont jednego oddziału i przymiarki do następnego W odpowiedzi na ogłoszony przez myślenicki SP ZOZ przetarg na przebudowę i remont oddziału wewnętrznego wraz z oddziałem neurologii wypłynęły dwie oferty. Jedna opiewa na kwotę 10,3 mln zł, druga zaś na 12,5 mln zł, a to oznacza, że tańsza z nich jest o 4 mln zł wyższa od kwoty, jaką szpital zamierza przeznaczyć na to zadanie.

📢 Rekord wzrostu płac w Małopolsce. Średnia przebiła 6,1 tys. zł brutto, ale jedni dostają 11 tys. zł, a inni 4 tys. zł. Kto zyskał najwięcej? Przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce wzrosło w sierpniu aż o 14,4 procent rok do roku. Jest to nie tylko nasz regionalny rekord stulecia, ale w ogóle największy wzrost wśród wszystkich województw. W skali kraju przeciętny wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 9,5 proc. Nie wszyscy pracownicy dostali jednak takie same podwyżki: w jednych branżach było to bowiem aż 19,3 procent, a w innych zaledwie 3 proc. W efekcie oferowane przez pracodawców średnie stawki są skrajnie zróżnicowane: od 4,1 tys. zł do prawie 11 tys. zł brutto. Kto może liczyć na więcej, a kto musi się zadowolić pensją boleśnie niższą od średniej krajowej? Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Myślenice. Do szkoły z granatem w plecaku. Na szczęście była to tylko atrapa broni Na równe nogi postawiła myślenickich policjantów wieść, że uczeń jednej z miejskich podstawówek przyniósł do szkoły... granat ręczny. Odetchnęli z ulgą, kiedy na miejscu stwierdzili, że to tylko atrapa. Jak wyjaśniła zaskoczona matka 10-latka, „granat” to wakacyjna pamiątka znad morza, którą dziecko bez jej wiedzy zabrało do szkoły. 📢 Chełm. Uwaga kierowcy, we wtorek i środę będą utrudnienia W związku z trwającym remontem drogi na Chełmie (na odcinku od byłej szkoły do kaplicy) we wtorek i środę (28-29 września) kierowcy napotkają tam na utrudnienia. Układanie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi spowoduje, że droga między godz. 8 a 17 będzie nieprzejezdna.

