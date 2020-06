Przegląd tygodnia w Myślenicach, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Nawałnica nad gminą Lubień w Małopolsce. Najbardziej ucierpiała miejscowość Tenczyn. Ulewa zniszczyła część stadionu, a wezbrane wody miejscowej rzeki zerwały most. Jest wideo z tego momentu.

Matura 2020 ANGIELSKI. W środę 10 czerwca uczniowie przystąpili do matury z j. angielskiego. - Najłatwiejsza matura z angielskiego jaką widziałam - czytamy na Twitterze. Tradycyjnie, jak co roku na początku egzaminu z języka angielskiego były zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Później maturzyści mierzyli się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie i pracę nad tekstem. W dalszej części egzaminu pojawiają się też zadania dotyczące przyporządkowania paragrafu-tytułu do odpowiedniego akapitu. Mamy już arkusz zadań CKE.

Tygodniowa prasówka 7.06-13.06.2020 Myślenice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Myślenicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Słońce delikatnie grzeje, pierzaste chmury malowniczo suną po niebie, a lekki wiatr przyjemnie owiewa twarz. To wymarzona pogoda na niespieszną wędrówkę po gorczańskich ścieżkach.