Przegląd tygodnia z 20.02.2022 w Myślenicach. Najważniejsze wydarzenia od 13.02 do 19.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Myślenice, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sobota (19 lutego) jest kolejnym dniem, kiedy wiatr nie słabnie i przysparza pracy strażakom. Tylko dziś do południa wyjeżdżali do ponad 20 zdarzeń. Jak mówią, rozmiar strat jest mniejszy niż w miniony czwartek. Są to m.in. uszkodzone dachy i powalone drzewa. Przed 14 zostali wezwani do Dobczyc, aby sprawdzić kościelną wieżę.

Rozmowa z phm. Karoliną SZLACHETKĄ, komendantką Hufca ZHP Myślenice o harcerstwie, braterstwie w harcerskim kręgu i egzaminie, przed jakim postawiło harcerzy życie.