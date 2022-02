Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Myślenicach. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wczesną jesienią ubiegłego roku Rada Miejska Myślenic skierowała do marszałka województwa małopolskiego rezolucję w sprawie przyjęcia lokalnej uchwały antysmogowej dla miasta Myślenice (z wyjątkiem sołectwa Chełm), która wprowadziłaby zakaz palenia węglem od 2030 roku. Zarząd województwa przygotował projekt takiej uchwały i zachęca mieszkańców do zabrania głosu.

We wszystkich gminach i powiecie zatwierdzono nowe wysokości wynagrodzeń burmistrzów i wójtów. Zielone światło dla podwyżek dali posłowie zmieniając odgórnie przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych. W efekcie włodarze zyskali od ponad 6000 do ponad 9000 zł brutto.

„Milionerzy” to jeden z najpopularniejszych teleturniejów. Hubert Urbański zadaje zawodnikom 12 pytań na długiej drodze do miliona złotych. Tym razem zawodniczka usłyszała pytanie jakby stworzone dla fanów turystyki i mniej znanych polskich atrakcji. Czy znacie na nie odpowiedź? Przekonajcie się, jak poszło uczestniczce programu „Milionerzy”!

Omikron błyskawicznie rozprzestrzenia się po całym świecie. W Polsce nowy wariant koronawirusa odpowiada za ponad 60 proc. wszystkich zakażeń. Większość ekspertów podkreśla, że infekcję przejdą niemal wszyscy, ale nie u każdego wystąpią objawy. To czy przechorowaliśmy już koronawirusa można za pomocą testu na przeciwciała, niemniej jednak istnieją pewne objawy wskazujące na przebytą infekcję wirusem SARS-CoV-2. Co może świadczyć o przebytym zakażeniu Omikronem? Sprawdź w naszej galerii.

Przed nami aktywna końcówka zimy i początek wiosny. Kalendarz imprez biegowych (i nie tylko) zapełnia się, a zapisy na te najbliższe już ruszyły. Amatorów biegów pewnie zachęć nie trzeba, ale to też okazja dla każdego, kto czuje, że przez zimę się „zasiedział”. Pierwsza okazja nadarzy się już w najbliższą niedzielę, a będzie to trening przed zaplanowanym na maj biegiem Garmin Ultra Race Myślenice.

W odpowiedzi na trzeci - ogłoszony przez SP ZOZ w Myślenicach - przetarg wpłynęło pięć ofert. Są niższe niż poprzednio, ale ciągle wyższe od kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na ten cel. Brakującą część musiałby dołożyć powiat. Decyzja w tej sprawie będzie zależała od radnych.

Od środku (2 lutego) do piątku (4 lutego) włącznie Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach będzie nieczynny. Ma to związek z przeprowadzką do nowego biurowca powiatu przy ul. Drogowców 2a (na zdj.). Powiat podał numer telefonu, pod który można dzwonić do wydziału w sprawach awaryjnych (739-202-902).

W tegorocznych 25. Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” wzięło udział 27 grup z dwóch województw, w tym dwie dziecięce reprezentujące powiat myślenicki. Obie znalazły się na podium!