Przegląd września 2021 w Myślenicach, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przegląd września 2021 w Myślenicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czwartek (30 września) przed godz. 9 na przejściu dla pieszych przez drogę powiatową Myślenice-Trzemeśnia-Wiśniowa doszło do potrącenia 42-letniej kobiety. Przejście to znajduje się zaraz na początku tej drogi, za rondem im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a przed mostem osieczańskim. Kobieta z ogólnymi potłuczeniami niezagrażającymi jej życiu została przewieziona do szpitala.

Jubileuszowy, 25 rok istnienia oddziału PTTK Dobczyce mija przewodnikom bardzo aktywnie. Co rusz zapraszają na organizowane przez siebie wycieczki i zachęcają do poznawania bliższych i dalszych okolic. Tylko we wrześniu można było z nimi zwiedzić piękne zakątki powiatu myślenickiego oraz Beskid Niski i Łemkowszczyznę, a już w najbliższą niedzielę (3 października) zapraszają na Jesienny Złaz Turystyczny na Suchej Polanie.