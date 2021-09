Ścieżki rowerowe do 17 km od Myślenic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Myślenic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 17 km od Myślenic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Myślenic proponujemy na weekend 25 - 26 września.

Rowerem z Myślenic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Myślenic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Myślenicach ma być 14°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 września w Myślenicach ma być 21°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Myślenice-Kamiennik-Kudłacze-Chełm_2016-06-19 Stopień trudności: 2

Dystans: 36,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 550 m

Suma podjazdów: 2 049 m

Suma zjazdów: 2 046 m Kopek poleca trasę rowerzystom z Myślenic Dane o trasie: dystans: 36 km

przewyższenie (podjazdy): 1330 m (wg Google Earth)

trudność trasy (w skali 1-5): 3,5

czas jazdy: 3:15

czas całkowity: 4:30

Jest to najciekawszy wariant trasy w paśmie Chełmu i Lubomira, wykorzystujący maksymalnie górski ich potencjał.

Trasa w porównaniu do poprzednich wersji wydłużona do Poręby - zamiast kamienistego nieciekawego zjazdu do drogi leśnej fajny zjazd do wsi. Dodatkowo w drodze powrotnej wizyta w schronisku Kudłacze. Trasa o urozmaiconej nawierzchni – od asfaltu (minimalnie) poprzez lokalne drogi szutrowe i gruntowe do ścieżek leśnych, często kamienistych.

Start z Myślenic (dojazd samochodem). Cel: pętla po Kamienniku, jednej z najciekawszych w okolicy tras mtb. Trasa z Myślenic wiedzie szerokimi drogami stokowymi po zboczach Ukleiny, oznaczonymi jako rowerowe. W sam raz jako dłuższa rozgrzewka. Dalej – początkowo oznaczonymi szlakami, a za Kamiennikiem – odcinkowo – po drogach nieoznaczonych (tutaj przydatny ślad gps). Z Kamiennika powrót na Chełm i do Myślenic klasykiem – zielonym szlakiem (na końcówce zjeżdżamy z niego) – dobre enduro.

Najciekawszy fragment trasy to chyba właśnie Kamiennik, no i Chełm. Typowe leśne trasy od szerokich szutrówek po odcinki singlowe z występującymi w takich warunkach utrudnieniami (kamienie, korzenie, nachylenie).

Najmniej ciekawy jest przejazd przez wioski. Typowa monotonia. Krótkie odcinki.

Cała trasa jest widokowo ciekawa.

Możliwość wariantowego przejazdu oznaczonymi szlakami przez szczyt Ukleiny, Śliwnika, czy Lubomira (tutaj trzeba po osiągnięciu celu zawrócić na pierwotną trasę) - wszystkie warianty do przejechania na rowerze, choć odcinkowo dość wymagające kondycyjnie i technicznie. Kondycyjnie trasa wymaga co najmniej podstawowego przygotowania. Pierwszy podjazd z Myślenic to blisko 300 m wysokości (choć łagodnymi, rozgrzewkowymi drogami stokowymi) później dużo więcej w krótszych odcinkach.

Technika - odcinkowo sporo kamieni i/lub korzeni, co w połączeniu z nachyleniem technicznie trudne. Niektórzy po prostu pokonują pieszo. Choć odcinków tych jest niewiele.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Koskowa, Pcim, Myślenice, Kotoń Stopień trudności: 2

Dystans: 56,27 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 567 m

Suma podjazdów: 1 644 m

Suma zjazdów: 1 649 m Mansi5 poleca trasę mieszkańcom Myślenic Początek dość mocny, ale spokojnie da się jechać. Jak się już osiągnie swoją wysokość, to aż do Bieńkówki trasa bardzo przyjemna - polecam ją nawet dla osób początkujących. Niebieski szlak od Bieńkówki na Koskowej bardzo trudny - trzeba pchać. Patrząc na mapę, zdecydowanie lepiej wjechać od drugiej strony - Bogdanówki - asfaltem. Dalej trasa żółtym szlakiem dość ciężka do okolic "Przeł. Dział". Później już trasa przyjemna. Zjazd do Pcimia i później Myślenic.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trzemeśnia, Poręba, Lubomir, Kudłacze (w pobliżu Myślenice, Wiśniowa, Dobczyce) Stopień trudności: 3

Dystans: 30,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 596 m

Suma podjazdów: 1 359 m

Suma zjazdów: 1 384 m Gregi poleca trasę mieszkańcom Myślenic

30-kilkometrowa trasa to mniej więcej w połowie asfalt a w połowie jazda w terenie.

Na szlaku jakieś 3-4 km przed obserwatorium astronomicznym na podjeździe tylne koło lubi zabuksować na ruchomych kamyczkach, więc pasuje je dociążyć. Zjazdy w lesie dość przyjemne chociaż w jednym czy dwóch miejscach dość strome.

Osoby chcące zwiedzić obserwatorium na Lubomirze powinny wcześniej sprawdzić godziny otwarcia. z reguły jest ono otwarte dla zwiedzających w weekendy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Myślenic

🚲 Trasa rowerowa: Wędrówka brzegami Skawinki Stopień trudności: 1

Dystans: 7,8 km

Czas trwania wyprawy: 29 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 96 m

Suma zjazdów: 96 m Rowerowaskawina poleca trasę mieszkańcom Myślenic Dystans: 4.6 km czas: 0:34 h

Trasa rozpoczyna się w Parku Miejskim w Skawinie. Prowadzi po wale wzdłuż rzeki Skawinki i potoku Rzepnik.

Z parku do śluzy na potoku Rzepnik dystans 3,6 km. Na śluzie kończy się ścieżka. Planowane jest przedłużenie jej do projektowanej EuroVelo4 w kierunku Tyńca.

Nad rzeką Skawinką zostanie wybudowana kładka pieszo-rowerowa (4,2 km od parku). Obecnie trwają prace na lewym brzegu rzeki. Dystans do klasztoru 7,8 km

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trasa zamknięta na kłódkę Stopień trudności: 2

Dystans: 7,33 km

Czas trwania wyprawy: 27 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 202 m

Suma zjazdów: 155 m Buchtini poleca trasę rowerzystom z Myślenic

Startujemy z parkingu znajdującego się przy Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Jeżeli mamy czas, warto zajrzeć do kościoła. Nowoczesna bryła świątyni przykuwa uwagę, a w swoim wnętrzu skrywa wielka liczbę wotów, niemych świadków licznych łask doznanych za sprawą błogosławionej.

Jedziemy asfaltową drogą na północ. Przy starym cmentarzu odbijamy w prawo. Leśnym traktem dojeżdżamy do nieczynnego kamieniołomu ze śladami ręcznej zrywki. Kilka pamiątkowych fotek i schodzimy w dół. Przez moment szlak prowadzi nas wzdłuż wijącej się malowniczymi zakolami rzeki Leńczówki. Niemal kilometr dalej skręcamy w prawo. Czeka nas teraz 100 metrów ostrego podejścia. Wreszcie docieramy do samotnej skały zwanej Kopytkiem. Wychodnia piaskowca ciężkowickiego swoją nazwę zawdzięcza małemu zagłębieniu żywo swym kształtem przypominającemu odciśnięte końskie kopyto. Jedna z legend głosi, iż odcisk ten pozostawił koń św. Stanisława, gdy biskup gasił tutejsze spory sąsiedzkie, inna - że królowej Jadwigi, jadącej z Węgier do Krakowa. Wracamy. Wydostajemy się z objęć lasu i ruszamy w kierunku Świątnik Górnych. Wspinamy się w górę, pokonując pierwsze wzniesienia Pogórza Świątnickiego. Zatrzymujemy się przed kościołem parafialnym. Obiekt powstał w połowie dziewiętnastego stulecia. Miłośników sztuki sakralnej zainteresują zapewne XVIII-wieczne "ołtarze wawelskie" z czarnego marmuru, będące dziełem mistrza Franciszka Placidiego.

Po krótkim odpoczynku na dziedzińcu kościelnym, powracamy na główną drogę. Kierujemy się na zachód. Mijając cmentarz parafialny, zwróćmy uwagę na stojącą przy nim figurę Matki Boskiej. Legenda mówi, że kiedy w 1889 roku w Świątnikach wybuchł pożar, ludzie schronili się na cmentarzu. Widząc, co się wokół dziej zaczęli się modlić przy figurze, błagając o ocalenie. Wtedy stała się rzecz niewytłumaczalna. Figura odwróciła się w stronę płonących zabudowań i niemalże w tym samym momencie z nieba lunął ulewny deszcz, gasząc pożar.

Za cmentarzem proponuje skręcić w lewo. Droga prowadzi nas do lasu pod Lechą. Stanowi on endemiczny fragment Puszczy Karpackiej. W centrum lasu - na tzw. Mogiłkach - od grzebano samobójców. W XIX wieku założono tu cmentarz choleryczny. Na jego terenie pogrzebano też żołnierzy rosyjskich poległych w czasie I wojny światowej(mogiła wojenna nr 382B).

W XI wieku mieszkańcy Świątnik (wtedy znanych jako Górki) zostali obdarzeni przywilejem służby w Katedrze Wawelskiej. Oprócz tego mieszkańcy wsi wykonywali różne roboty ślusarskie i kowalskie. W XVI wieku w warsztatach płatnersko-ślusarskich produkowano uzbrojenie dla husarii. Pod koniec wspomnianego stulecia kard. krakowski Jerzy Radziwił sprowadził z Włoch rusznikarzy i płatnerzy. Odtąd Świątniki stały się jedną z największych manufaktur zbrojeniowych południowej Polski. W 40. warsztatach wytwarzano pancerze, szyszaki, naramienniki i miecze. Upowszechnienie się broni palnej w okresie późniejszym sprawiło, że rzemiosło płatnerskie straciło rację bytu. Przestawiono się na produkcję krat, zamków, kłódek oraz najprzeróżniejszych elementów ozdobnych. Gdy po rozbiorach wieś znalazła się w granicach zaboru austriackiego, solidne świątnickie kłódki, zamki, klucze trafiały do różnych zakątków Europy. Każdy kłódkarz miał swoją trasę, którą utrzymywał w tajemnicy. W 1887 r. tutejsi rzemieślnicy postanowili powołać do życia Państwową Szkołę Ślusarską. Funkcjonować zaczęła w 1888 r. Dwa lata później rozpoczęto budowę okazałego gmachu szkoły. Doskonali fachowcy szybko znajdowali pracę w przemyśle. W okresie okupacji szkoła kontynuowała swoją działalność. W 1944 r. budynek zajęło wojsko. Zanim do tego doszło nauczyciele ukryli dokumentację szkoły i podstawowe narzędzie, dzięki czemu po wyzwoleniu szybko wznowiono działalność. W 2003 r. szkoła przestała istnieć. W zabytkowym budynku utworzono Zespół Szkół w Świątnikach Górnych. Kilka pomieszczeń na parterze wygospodarowano na muzeum, w którym można obejrzeć dorobek niegdysiejszej Cesarsko-Królewskiej Szkoły Ślusarskiej.

Po zwiedzeniu muzeum kierujemy się ponownie na północ. Za zakładem produkcyjnym znikamy w lesie. Tu, na tzw. Barańcu, znajdują się pozostałości umocnień z okresu I wojny światowej. Pięknie wyprofilowane ziemne działobitnie oraz okopy piechoty są unikatem w skali całego kompleksu fortecznego miasta Krakowa. Nie ma nigdzie na terenie miasta ziemnych działobitni. Zostały po prostu zniwelowane. Tutaj ludzie rzadko zaglądają, może dlatego zachowały się w tak dobrym stanie.

Nawiguj

